Tự uống lại thuốc theo đơn cũ phải nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

(VTC News) -

Mới đây, một người bệnh phải nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí do loét hành tá tràng sau khi tự ý sử dụng lại thuốc giảm đau trong đơn thuốc cũ mà không tái khám theo chỉ định của bác sĩ.

Trước đó, người bệnh được chẩn đoán thoái hóa đốt sống cổ và được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian 10 ngày. Tuy nhiên, sau khi sử dụng hết thuốc theo đơn, người bệnh không tái khám theo lịch hẹn mà tự mua lại một loại thuốc giảm đau trong đơn thuốc cũ để tiếp tục sử dụng thêm 20 ngày.

Sau thời gian tự uống thuốc, người bệnh xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội và phải nhập viện với kết quả nội soi dạ dày cho thấy người bệnh bị viêm xuất huyết dạ dày và loét hành tá tràng. Các bác sĩ nhận định, việc tự ý kéo dài thời gian sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm có thể là nguyên nhân khiến niêm mạc đường tiêu hóa bị tổn thương.

Việc tự ý kéo dài thời gian sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm có thể là nguyên nhân khiến niêm mạc đường tiêu hóa bị tổn thương.

Không chỉ trường hợp trên, việc bỏ tái khám, tự ý mua lại thuốc trong đơn điều trị cũ là thói quen nhiều người đang mắc phải. Với tâm lý “bệnh cũ, thuốc cũ”, không ít người giữ lại đơn thuốc từng được kê và tự mua lại khi xuất hiện triệu chứng tương tự.

Anh T. (38 tuổi, Hà Nội) thường xuyên bị đau đầu. 2 tháng trước, anh đi khám và được bác sĩ kê đơn thuốc. Uống hết đơn thuốc, anh không tái khám theo chỉ định bác sĩ mà thường lấy đơn thuốc cũ đã được kê trước đó, tự mua lại thuốc để sử dụng.

“Tôi nghĩ trước đây bác sĩ đã kê loại thuốc này thì chắc vẫn phù hợp. Mỗi lần uống vào thấy đỡ đau nên tôi không nghĩ cần phải đi khám lại”, anh T. chia sẻ.

Sau một thời gian tự dùng thuốc, anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau vùng thượng vị, đầy bụng, khó chịu sau ăn. Khi đi kiểm tra, bác sĩ cho biết việc sử dụng thuốc giảm đau kéo dài, không có theo dõi y tế có thể làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc dạ dày

Theo các bác sĩ Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, một đơn thuốc được xây dựng dựa trên tình trạng bệnh, mức độ tổn thương, tuổi, bệnh nền và khả năng đáp ứng thuốc của người bệnh tại thời điểm khám.

Khi tình trạng sức khỏe thay đổi, cùng một loại thuốc có thể không còn phù hợp, thậm chí gây ra tác dụng phụ nếu tiếp tục sử dụng kéo dài. Đặc biệt, nhóm thuốc giảm đau, chống viêm thường được sử dụng trong các bệnh lý cơ xương khớp có thể gây kích ứng, làm tổn thương niêm mạc dạ dày - tá tràng nếu dùng không đúng chỉ định.

“Người bệnh thường chỉ chú ý đến tác dụng giảm đau trước mắt mà quên rằng thuốc cũng có thể ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Việc tự mua lại thuốc theo đơn cũ khiến bác sĩ không thể đánh giá được tình trạng hiện tại, nguy cơ biến chứng vì thế cũng tăng lên”, bác sĩ khuyến cáo.

Các chuyên gia cho rằng, tâm lý tiếc công đi khám, ngại chờ đợi hoặc nghĩ rằng “thuốc đã từng dùng rồi nên an toàn” khiến nhiều người bỏ qua bước tái khám. Tuy nhiên, đơn thuốc chỉ có giá trị trong bối cảnh bệnh lý và thời điểm bác sĩ kê đơn. Người bệnh cần tuân thủ đúng thời gian dùng thuốc, không tự ý tăng liều, kéo dài thời gian sử dụng hoặc mua lại thuốc theo đơn cũ khi chưa được bác sĩ đánh giá lại.

Trong quá trình dùng thuốc, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân đen, nôn ra máu hoặc mệt mỏi bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.