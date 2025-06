Từ hội nghị 2025, IOT Corp khẳng định chiến lược đa ngành, gắn kết đối tác

(VTC News) -

Kết nối – Lắng nghe – Đồng hành

Ngày 20/6, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư IOT (IOT Corp) phối hợp cùng đối tác chiến lược – Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam – tổ chức thành công Hội nghị khách hàng Toàn quốc 2025. Sự kiện không chỉ là lời tri ân sâu sắc tới hệ thống đối tác và khách hàng cả nước, mà còn là dịp giới thiệu các giải pháp thiết bị nghe nhìn hiện đại, hướng đến phát triển bền vững trong tương lai.

Sự kiện diễn ra bài bản và công phu với sự góp mặt của gần 200 đối tác chiến lược trên toàn quốc với nhiều lĩnh vực khác nhau: Công nghệ phần mềm, Âm thanh hiển thị, Giáo dục và Y tế… từ các công ty trong nước và các quốc tế có trụ sở đặt tại Việt Nam. Sự kiện đem lại nhiều bất ngờ với trải nghiệm về giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao, kết nối đa phương tiện và cập nhật nhanh chóng với chi phí tối ưu.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Việt Cường – Tổng Giám đốc IOT Corp - chỉ rõ chiến lược dài hạn của công ty, khẳng định tầm quan trọng trong chiến lược gắn kết - đồng hành – chia sẻ và hợp tác với các đối tác, khách hàng trên toàn quốc.

Ông Đặng Việt Cường – Tổng giám đốc IOT Corp - phát biểu khai mạc.

“Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của các đối tác trong suốt thời gian qua. Hội nghị là dịp để lắng nghe những đánh giá thực tế, qua đó hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, chính sách hỗ trợ thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu rộng và hiệu quả hơn”, ông Cường chia sẻ.

Ông Cường nhấn mạnh, mục tiêu từ năm 2025 tới 2035 sẽ hoàn thiện hệ sinh thái group công ty đa ngành, trên trụ cột 04 công ty: IOT Visual (Tiếp tục mở rộng các sản phẩm và dịch vụ hiển thị), IOT Audio (Xây dựng IOT Audio để phục vụ các chương trình lớn, hội trường, phòng họp tới từng lớp học...), IOT Logistic với thương hiệu Công ty TNHH Swallow Logistic (Tập trung phát triển hệ thống kho bãi, dịch vụ logistic trong nước và quốc tế), IOT Pharma (Ký kết hợp tác chiến lược với các đối đến từ châu Âu với những sản phẩm Organic nâng cao sức khoẻ của người Việt…).

Sau phần chia sẻ của Tổng Giám đốc IOT Corp, hội nghị dành nhiều thời lượng để các đối tác trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm mới nhất của IOT Corp: Tích hợp nhiều công nghệ AI, software cùng với màn hình tương tác nhằm ứng dụng đa dạng nhiều ngành nghề: từ Y tế, Giáo dục, Kiểm soát an ninh...máy chiếu công suất cao ứng dụng đa dạng trong Giáo dục, Bảo tàng (công nghệ touch, 3D Mapping....); hệ thống micro hội nghị, micro không dây, micro treo trần đạt thẩm mỹ cao tiện lợi trong thuyết trình, hệ thống điều khiển All in One (tất cả trong 1 điểm chạm).

Đóng gói nhiều giải pháp tích hợp AI ứng dụng dễ dàng trong thực tiễn có khả năng update công nghệ theo xu hướng tương lai giúp kéo dài hiệu quả sử dụng thiết bị, dễ dàng tuỳ chỉnh để phù hợp đa dạng nhu cầu với chi phí tối ưu....

Phần chia sẻ của đội ngũ kỹ sư R&D với nhiều năm tâm huyết và nghiên cứu của IOT Corp đã khiến đối tác có những trải nghiệm thú vị, bất ngờ, hài lòng và thực sực thuyết phục.

Bà Phạm Thị Thành – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị Thành Công - chia sẻ tại hội nghị.

Tại sự kiện, bà Phạm Thị Thành – đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị Thành Công (miền Bắc) - chia sẻ về hành trình hợp tác lâu dài cùng IOT Corp từ thời điểm thị trường còn sơ khai, nhiều thách thức:

“IOT Corp không chỉ là nhà cung cấp sản phẩm. Họ là người bạn đồng hành tận tâm, luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật và truyền cảm hứng kinh doanh. Chính điều đó giúp chúng tôi tự tin phát triển, giữ vững niềm tin với khách hàng”, bà Thành nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, nhiều đối tác tại khu vực miền Nam đánh giá cao chính sách hậu mãi, sự chủ động hỗ trợ và định hướng phát triển rõ ràng từ ban lãnh đạo IOT Corp. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng thay đổi nhanh chóng, sự đòi hỏi thích nghi từ sản phẩm, công năng, tính ứng dụng và chi phí ngày càng được quan tâm chặt chẽ.

Ông Trần Đức Đỏ - Giám đốc Kỹ thuật - đang chia sẻ về giải pháp dịch vụ của IOT Corp.

Hội nghị Khách hàng 2025 khép lại với nhiều cảm xúc và kỳ vọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của IOT Corp trong chặng đường mới – nơi doanh nghiệp, đối tác và khách hàng cùng phát triển, cùng thành công. Với tầm nhìn dài hạn, IOT Corp cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nguồn nhân lực, nghiên cứu sản phẩm, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng và trải nghiệm dịch vụ để ngày càng khẳng định vị thế, sứ mệnh phát triển bền vững, vì cộng đồng.