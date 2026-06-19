(VTC News) -

Năm nay, ngoài 2 kênh tra cứu trên Cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố, Hà Nội sẽ cập nhật điểm thi của thí sinh trên ứng dụng iHanoi. Qua đó, thí sinh có thể đăng nhập vào tài khoản và xem điểm của mình.

Dưới đây là cách tra cứu điểm thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 trên ứng dụng iHanoi:

- Bước 1: Mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại thông minh; cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất nếu được yêu cầu. Tại trang chủ hoặc nhóm tiện ích giáo dục, chọn tiện ích "Tra cứu điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT" khi tiện ích được kích hoạt.

- Bước 2: Tại tab "Tra cứu", nhập chính xác Số báo danh (SBD) của thí sinh vào ô tìm kiếm và nhấn nút "Tra cứu điểm".

- Bước 3: Đối chiếu thông tin thí sinh hiển thị trên màn hình gồm họ tên, số báo danh; kiểm tra điểm ưu tiên, điểm khuyến khích, điểm xét tuyền, điểm chuyên nếu có và điểm thi từng môn. Học sinh, cha mẹ học sinh có thể sử dụng biểu tượng chia sẻ trên ứng dụng để lưu hoặc gửi kết quả khi cần đổi chiếu.

- Bước 4: Trường hợp cần đối chiếu ngưỡng trúng tuyển, chọn tab "Điểm chuẩn" để tra cứu điểm chuẩn các trường THPT khi được công bố. Chọn tab "Điểm của tôi" để xem nhanh kết quả điểm thi đã tra cứu/lưu trên ứng dụng.

- Bước 5: Nếu ứng dụng chưa hiển thị tiện ích tra cứu tại thời điểm công bố hoặc truy cập chậm do số lượng người dùng lớn, học sinh, cha mẹ học sinh thực hiện tra cứu qua các kênh web chính thức nêu tại mục I của Hướng dẫn này.