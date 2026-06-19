Hai tín hiệu mới gia tăng sức hút cho Vinhomes Wonder City

(VTC News) -

Vinhomes Wonder City được quy hoạch đồng bộ, đón đầu làn sóng dịch chuyển cư dân khỏi lõi nội đô quá tải.

Vincom Plaza và trục Tây Thăng Long tạo chuyển động mới cho phía Tây Thủ đô

Sau thời gian dài được nhắc đến như vùng đô thị mở rộng của Hà Nội, khu vực phía Tây đang bước vào giai đoạn thay đổi mạnh mẽ với nhiều cú hích mới.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là Vincom Plaza Đan Phượng, tọa lạc tại “trái tim” Vinhomes Wonder City. Trung tâm thương mại có quy mô khoảng 25.000 m², dự kiến khai trương ngày 28/8, quy tụ gần 80 thương hiệu trong và ngoài nước.

Sự góp mặt của đại siêu thị GO!, Galaxy Cinema, MR.D.I.Y., Guardian, Highlands Coffee, Dookki, Som Tum Thai, Jollibee, Phê La, Kombo, Ăn Đêêê, ANTA cùng các tiện ích như HD Game, Fahasa, Funny Kids… được kỳ vọng đưa Vincom Plaza Đan Phượng trở thành điểm đến mua sắm, ẩm thực và giải trí mới của phía Tây Bắc Hà Nội.

Với một đại đô thị đang bước vào giai đoạn bàn giao và đón cư dân về ở, trung tâm thương mại này không chỉ bổ sung tiện ích, mà còn tạo thêm dòng khách và sức sống tiêu dùng cho khu vực.

Vincom Plaza Đan Phượng là mảnh ghép thương mại quan trọng, bổ sung điểm đến mua sắm, ẩm thực và giải trí cho cư dân phía Tây Thủ đô.

Song song với mảnh ghép thương mại, trục Tây Thăng Long cũng chuyển biến rõ rệt. Tuyến đường đóng vai trò kết nối trung tâm Hà Nội với các đô thị vệ tinh phía Tây và Tây Bắc. Riêng đoạn nút thắt từ Phạm Văn Đồng đến Văn Tiến Dũng qua Đông Ngạc dài hơn 3,2 km đã được TP Hà Nội tháo gỡ thành công chỉ trong thời gian ngắn.

Đến nay, đoạn tuyến này đã cơ bản thông tỏa, sẵn sàng mặt bằng để khởi công hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 vào tháng 8 tới.

Khi hoàn thiện vào năm 2027, Tây Thăng Long được kỳ vọng giảm tải cho Quốc lộ 32, trục Phạm Văn Đồng, đồng thời mở thêm không gian phát triển đô thị, dịch vụ và thương mại cho khu Tây Bắc Thủ đô.

Ngoài Tây Thăng Long, khu Tây còn được cộng hưởng bởi các lớp hạ tầng khác. Đại lộ Thăng Long tiếp tục giữ vai trò trục hướng tâm kết nối nội đô với Hòa Lạc. Cùng với đó, Vành đai 3.5 giúp liên thông nội vùng, Vành đai 4 mở rộng kết nối liên tỉnh, trong khi metro Nhổn - ga Hà Nội bổ sung lớp giao thông công cộng lớn cho khu vực.

“Khi khả năng tiếp cận được cải thiện, dòng dân cư và dòng vốn sẽ dịch chuyển về những khu vực có kết nối tốt.

Với các dự án quy mô lớn đóng vai trò hạt nhân, hiệu ứng lan tỏa có thể kéo theo thương mại, dịch vụ và chuỗi cung ứng, đưa thị trường chuyển từ tăng trưởng dựa trên kỳ vọng sang tăng trưởng dựa trên dòng tiền khai thác và nhu cầu sử dụng thực”, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, nhận định.

Sức hút lớn của “Riverside ở phía Tây Thủ đô”

Tọa lạc tại trung tâm khu vực Đan Phượng cũ, Vinhomes Wonder City nằm trong vùng giao thoa của các trục kết nối lớn, như Tây Thăng Long, Vành đai 3.5, Vành đai 4 và Đại lộ Thăng Long. Khi mạng lưới này dần hoàn thiện, thời gian di chuyển đến Tây Hồ, Cầu Giấy, Mỹ Đình… chỉ còn khoảng 15 phút.

Hàng trăm căn thấp tầng tại Vinhomes Wonder City đã được bàn giao đến cư dân.

Đáng chú ý, Vinhomes Wonder City đã bắt đầu bàn giao nhà từ tháng 3. Đến nay, hàng trăm cư dân đã nhận chìa khóa, bắt đầu hoàn thiện nội thất và chuẩn bị chuyển về sinh sống.

Đây là tín hiệu quan trọng, cho thấy đại đô thị đang chuyển từ giai đoạn phát triển dự án sang giai đoạn hình thành cộng đồng cư dân thực - yếu tố then chốt để kích hoạt nhu cầu dịch vụ, thương mại và khai thác bất động sản trong dài hạn.

Ông Hoàng Đình Khiêm, Chủ tịch HĐQT Vietstarland, đánh giá quy mô 133,4 ha là lợi thế đáng chú ý của Vinhomes Wonder City, thể hiện tầm nhìn phát triển một đại đô thị đồng bộ trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế.

“Với Vinhomes, lợi thế không chỉ là đầu tư bền vững, mà còn ở tính thanh khoản, khả năng mua bán, cho thuê và khai thác. Nếu phía Đông Hà Nội có Vinhomes Riverside là khu đô thị cao cấp tiêu biểu, thì Vinhomes Wonder City có thể được xem như một Vinhomes Riverside ở phía Tây”, ông Khiêm nói.

Sức hút của Vinhomes Wonder City không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở hệ sinh thái 99 tiện ích chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thương mại, cảnh quan và tiêu chuẩn vận hành đồng bộ. Những yếu tố này tạo nền tảng cho một cộng đồng cư dân ổn định, có sức sống lâu dài.

Hệ thống 99 tiện ích tại Vinhomes Wonder City đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân.

Nhờ lợi thế quy hoạch đồng bộ, hạ tầng tăng tốc và hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh, đại đô thị được đánh giá cao về khả năng gia tăng giá trị an cư, giao thương và đầu tư dài hạn. Đáng chú ý, Vinhomes Wonder City vừa được vinh danh trong “Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam”, khẳng định sức hút lớn tại thị trường phía Tây Hà Nội.