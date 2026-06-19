Diana ra mắt băng quần Double Fresh 2 lõi

(VTC News) -

Trong bối cảnh nhịp sống ngày càng bận rộn, nhu cầu sử dụng băng quần không còn giới hạn vào ban đêm mà đang dần mở rộng sang ban ngày, đặc biệt với nhóm phụ nữ trẻ có lịch trình di chuyển liên tục.

Tuy nhiên, việc phải thay mới băng quần giữa ngày hay cảm giác “tốn hơn” so với băng vệ sinh thông thường vẫn là những rào cản khiến nhiều người e ngại. Từ thực tế đó, Diana giới thiệu băng quần Double Fresh 2 lõi – một thiết kế mới được phát triển riêng cho trải nghiệm sử dụng linh hoạt vào ban ngày.

Cấu trúc 2 lõi và cơ chế “bóc lõi” tạo khác biệt

Khác với băng quần thông thường chỉ có một lõi thấm hút, Diana băng quần Double Fresh 2 lõi được thiết kế với hai lõi riêng biệt xếp chồng trong cùng một sản phẩm. Mỗi lõi hoạt động độc lập, cho phép sử dụng lần lượt thay vì chỉ dùng một lần như trước đây.

Cơ chế “bóc lõi” là điểm cốt lõi của thiết kế này: sau khi sử dụng lớp lõi phía trên, người dùng có thể tháo bỏ lớp đã dùng để tiếp tục sử dụng lớp lõi sạch bên dưới. Nhờ đó, một sản phẩm có thể tương đương hai lần sử dụng, góp phần tối ưu chi phí và kéo dài thời gian sử dụng trong ngày.

Song song với đó, sản phẩm vẫn duy trì độ mỏng nhẹ ở từng lõi, giúp tổng thể không tạo cảm giác dày cộm. Khả năng thấm hút được cải thiện khoảng 1,5 lần so với băng quần thông thường, kết hợp với cấu trúc khóa lỏng đa tầng giúp bề mặt khô ráo hơn. Thiết kế ôm gọn cơ thể cũng hỗ trợ giữ sản phẩm ổn định khi vận động.

Thiết kế 2 lõi siêu mỏng giúp sản phẩm nhẹ và thoải mái hơn khi mặc trong thời gian dài ở lớp học hoặc khi vận động.

Khi nào Diana băng quần Double Fresh 2 lõi phát huy hiệu quả nhất?

Nếu ban đêm là thời điểm ưu tiên khả năng chống tràn khi ngủ, thì ban ngày lại đặt ra những yêu cầu khác: thao tác nhanh, tính linh hoạt và sự kín đáo.

Diana băng quần Double Fresh 2 lõi phát huy rõ hiệu quả trong các tình huống cần thay nhanh giữa lịch trình bận rộn, chẳng hạn khi chỉ có ít phút nghỉ giữa giờ học hoặc giờ làm. Trong không gian nhà vệ sinh công cộng đông người, thiết kế bóc lõi giúp rút gọn quy trình thay mới, hạn chế các thao tác phức tạp.

Sản phẩm cũng phù hợp khi mặc các loại trang phục khó thay như quần jean, quần ôm hoặc jumpsuit, nơi việc tháo mặc toàn bộ trang phục có thể gây bất tiện. Với những ngày phải di chuyển nhiều hoặc không tiện mang theo nhiều sản phẩm dự phòng, cơ chế “2 lõi – 2 lần sử dụng” giúp người dùng chủ động hơn.

Thiết kế bóc lõi tiện lợi hỗ trợ thao tác thay mới nhanh gọn hơn, phù hợp với những lúc chỉ có ít phút nghỉ giữa ngày.

Khi sự linh hoạt trở thành ưu tiên hàng đầu của các cô nàng năng động

Dòng sản phẩm này hướng đến nhóm phụ nữ trẻ với nhịp sống năng động, thường xuyên di chuyển và có xu hướng tìm kiếm các giải pháp giúp tối ưu thời gian. Đây cũng là nhóm khách hàng đề cao tính tiện lợi nhưng vẫn quan tâm đến trải nghiệm sử dụng thoải mái trong suốt cả ngày.

Bên cạnh đó, sản phẩm phù hợp với những người đang cân nhắc sử dụng băng quần vào ban ngày nhưng còn băn khoăn về tính linh hoạt và mức độ tiện dụng. Thiết kế 2 lõi giúp giảm bớt rào cản này, mang lại cảm giác chủ động hơn trong quá trình sử dụng.

Diana băng quần Double Fresh 2 lõi hỗ trợ thao tác thay mới nhanh gọn hơn, phù hợp với những ngày phải mặc quần dài hoặc có lịch trình bận rộn.

Một bước chuyển từ “tiện ích” sang “tối ưu trải nghiệm”

Với thiết kế 2 lõi bóc tách, khả năng thấm hút cải tiến và định hướng rõ ràng cho nhu cầu ban ngày, Diana băng quần Double Fresh 2 lõi cho thấy một cách tiếp cận mới: không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu cơ bản, mà hướng đến tối ưu trải nghiệm trong từng khoảnh khắc sử dụng.

Khi người dùng ngày càng coi trọng sự linh hoạt và hiệu quả trong những chi tiết nhỏ, những cải tiến như vậy đang góp phần định nghĩa lại vai trò của băng quần trong đời sống hiện đại.