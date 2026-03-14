Truyền thông quốc tế nói về ngày bầu cử của Việt Nam

Một sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam

Trong những ngày gần đây, một số cơ quan truyền thông quốc tế đã đăng tải các bài viết phân tích về cuộc bầu cử Quốc hội tại Việt Nam, cho rằng đây là một sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động.

Theo một bài viết tổng hợp với tiêu đề “Vietnam National Assembly election: 5 things to know” (tạm dịch: Bầu cử Quốc hội ở Việt Nam: 5 điều cần biết) của Nikkei Asia, đăng tải ngày 13/3, các hoạt động tuyên truyền bầu cử đang được triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương.

Những bảng điện tử, pano, áp phích và hệ thống loa tuyên truyền được sử dụng, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 15/3 với khoảng 500 đại biểu sẽ được bầu.

Ngày bầu cử Quốc hội Việt Nam được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đưa tin và theo dõi. Ảnh: Nam Nguyễn

Theo nhận định của hãng tin, cuộc bầu cử Quốc hội trên phạm vi toàn quốc được xem là một trong những sự kiện chính trị quan trọng tại Việt Nam, cho phép cử tri lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Bài viết cũng đề cập tới bối cảnh chính trị gần đây của Việt Nam, trong đó Đại hội Đảng lần thứ XIV được nhắc đến là một trong những sự kiện chính trị quan trọng định hình định hướng phát triển của đất nước trong những năm tới.

Công tác chuẩn bị bầu cử cũng được Nikkei Asia đề cập, trong đó các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra tại các điểm bỏ phiếu để bảo đảm điều kiện an toàn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, sau khi kết quả bầu cử được công bố, Quốc hội khóa mới sẽ được triệu tập trong thời hạn không quá 60 ngày.

Hãng thông tấn Prensa Latina (Cuba) cũng đăng tải nhiều bài viết về sự kiện này. Trong bài viết “Vietnam en condiciones de garantizar elecciones exitosas y seguras” (Tạm dịch: Việt Nam có đầy đủ điều kiện để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công và an toàn), đăng ngày 13/3, bài viết này dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, dân chủ và đúng pháp luật.

Bài viết “Vietnam a las puertas de unas elecciones diferentes” (tạm dịch: Việt Nam trước thềm một kỳ bầu cử nhiều điểm mới), đăng tải ngày 14/3 cho biết, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 có một số điểm mới trong công tác tổ chức và phương thức triển khai. Qua đó, phản ánh nỗ lực đổi mới trong quản lý và nâng cao chất lượng đại biểu, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Hãng tin này cũng cho biết hơn 78,9 triệu cử tri trên cả nước dự kiến tham gia bỏ phiếu tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu, thể hiện quy mô và ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này.

Một trong những sự kiện chính trị đáng chú ý của quốc tế

Theo kênh truyền hình Al Jazeera, trong năm 2026 sẽ có hơn 40 quốc gia tổ chức các cuộc bầu cử cấp quốc gia, đại diện cho tổng dân số khoảng 1,6 tỷ người. Các cuộc bỏ phiếu này bao gồm bầu cử tổng thống, bầu cử quốc hội và bầu cử nghị viện, được cho là sẽ tác động tới quá trình quản trị tại nhiều quốc gia và ảnh hưởng tới chính sách kinh tế, đối ngoại cũng như các mối quan hệ quốc tế.

Trong bài viết “All the big elections to look out for in 2026” (tạm dịch: Những cuộc bầu cử lớn đáng chú ý trên thế giới trong năm 2026) đăng tải ngày 1/2, Al Jazeera đã liệt kê các sự kiện bầu cử quan trọng diễn ra trong năm. Trong danh sách này, Việt Nam được nhắc tới với cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến tổ chức ngày 15/3, được xem là ngày hội toàn dân. Theo Al Jazeera, đây là một trong những sự kiện chính trị đáng chú ý tại khu vực Đông Nam Á trong năm nay.

Trong khi đó, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) và Tạp chí Newsweek của Mỹ cũng đưa cuộc bầu cử lập pháp của Việt Nam vào danh sách các cuộc bầu cử lớn trên thế giới trong năm 2026. Theo các nguồn này, kết quả của cuộc bầu cử được cho là sẽ tiếp tục phản ánh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị của đất nước.

TTXVN dẫn nguồn từ East Asia Forum, diễn đàn nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Australia cho biết, cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 15/3 có thể được xem là một “bước ngoặt chiến lược” khi Việt Nam tiếp tục nỗ lực duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, điều chỉnh chính sách đối ngoại trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gia tăng.

Theo các kênh truyền thông quốc tế, Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, đồng thời mở rộng quan hệ đối ngoại với nhiều đối tác trên thế giới. Trong bối cảnh đó, những quyết sách được thảo luận và thông qua tại Quốc hội có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hoạch định chính sách phát triển đất nước trong thời gian tới.

Các bài viết trên truyền thông và các tổ chức nghiên cứu quốc tế đã thể hiện sự quan tâm nhất định của dư luận quốc tế đối với tiến trình chính trị tại Việt Nam. Cuộc bầu cử Quốc hội được xem là một sự kiện chính trị quan trọng trong nước và được đặt trong bối cảnh rộng hơn của các diễn biến chính trị toàn cầu trong năm 2026.