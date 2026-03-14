Bảo đảm quyền bầu cử cho hơn 23.000 sinh viên dân tộc thiểu số tại Thái Nguyên

(VTC News) -

Tỉnh Thái Nguyên hiện là trung tâm đào tạo lớn của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, nơi tập trung đông đảo sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành. Toàn tỉnh hiện có 90.434 học sinh, sinh viên đang theo học tại 11 trường đại học và cơ sở giáo dục tương đương, 9 trường cao đẳng và 7 trường trung cấp.

Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên tích cực tuyên truyền về công tác bầu cử trong học sinh, sinh viên.

Trong số này, 23.070 sinh viên là người dân tộc thiểu số, đến từ nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu… Phần lớn sinh viên sinh sống tại ký túc xá hoặc thuê trọ ở các phường, xã trung tâm của tỉnh Thái Nguyên và khu vực lân cận.

Để bảo đảm quyền bầu cử cho lực lượng sinh viên, đặc biệt là sinh viên dân tộc thiểu số, các cơ quan chức năng và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp rà soát, lập danh sách cử tri là sinh viên đang học tập, sinh sống tại địa phương; đồng thời hướng dẫn sinh viên đăng ký tham gia bầu cử tại nơi cư trú hoặc nơi học tập theo đúng quy định.

Kết quả rà soát cho thấy, đa số sinh viên lựa chọn đăng ký tham gia bầu cử tại địa phương nơi cư trú. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cũng thành lập 9 tổ bầu cử tại 8 trường đại học, cao đẳng với tổng số 13.638 cử tri, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cụ thể, Trường Đại học Sư phạm có 2 tổ bầu cử với 5.049 cử tri; Trường Đại học Y-Dược có 1 tổ với 1.374 cử tri; Trường Đại học Khoa học có 1 tổ với 2.024 cử tri; Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp có 1 tổ với 631 cử tri; Trường Đại học Nông Lâm có 1 tổ với 800 cử tri.

Sinh viên Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên tìm hiểu tiểu sử các đại biểu tham gia ứng cử ngay tại trường.

Ngoài ra, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông có 1 tổ bầu cử với 460 cử tri; Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh có 1 tổ với 2.100 cử tri và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật có 1 tổ với 1.200 cử tri.

Việc bố trí các tổ bầu cử ngay trong khuôn viên trường học giúp sinh viên, đặc biệt là sinh viên ở ký túc xá hoặc ở trọ, thuận lợi tham gia bầu cử, đồng thời bảo đảm không bỏ sót cử tri.

Song song với việc lập danh sách cử tri, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử cũng được các cơ quan chức năng và nhà trường đẩy mạnh triển khai. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa chính trị, lịch sử của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử; đồng thời nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc, kêu gọi tẩy chay bầu cử trên không gian mạng.

Sinh viên theo dõi thông tin, nội dung tuyên truyền về bầu cử trên điện thoại thông minh

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức linh hoạt thông qua sinh hoạt đoàn, hội, các diễn đàn sinh viên, hệ thống truyền thông của nhà trường và các chương trình phổ biến pháp luật trong học đường. Qua đó, nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên dân tộc thiểu số, hiểu rõ hơn ý nghĩa của lá phiếu và trách nhiệm công dân của mình.

Bên cạnh đó, lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh cũng tăng cường nắm tình hình học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú; phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi phát tán thông tin sai lệch, kích động tụ tập đông người hoặc phá hoại bầu cử.

Thực tiễn tại Thái Nguyên cho thấy, khi công tác rà soát cử tri, tuyên truyền và tổ chức bầu cử được triển khai bài bản, đồng bộ, quyền bầu cử của sinh viên- trong đó có hơn 23.000 sinh viên dân tộc thiểu số luôn được bảo đảm đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.