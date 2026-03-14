Bầu cử sớm ở ngôi làng biệt lập giữa núi rừng Gia Lai

Ngày 14/3, người dân thôn O2, xã Vĩnh Sơn (tỉnh Gia Lai) đi bầu cử sớm.
Sáng 14/3, thôn O2, xã Vĩnh Sơn (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đây là điểm bỏ phiếu bầu cử duy nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thực hiện sớm hơn 1 ngày (14/3) so với thời gian chung của cả nước (15/3) bởi làng O2 là thôn vùng cao nằm biệt lập trên đỉnh núi Konhlon. Từ vùng xuôi phải mất nửa ngày đường băng rừng mới đến được nơi đây.
Chính do sự xa xôi, cách trở đường rừng nên đoàn công tác của Ủy ban bầu cử đã di chuyển nửa ngày băng rừng, vượt qua nhiều con dốc dựng đứng và khe suối để vào tận thôn O2 từ chiều 13/3, nhằm bảo đảm quyền bầu cử của người dân.
Toàn thôn O2 hiện có 57 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bana, với 131 cử tri. Dù ở nơi xa xôi nhưng không khí ngày bầu cử vẫn diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.
Ghi nhận trong ngày bầu cử sớm tại thôn O2, chính quyền xã Vĩnh Sơn cùng các lực lượng phục vụ bầu cử đã chuẩn bị hòm phiếu, tài liệu, danh sách cử tri và các trang thiết bị cần thiết từ trước đó.
Việc bố trí điểm bỏ phiếu, cơ sở vật chất và các tài liệu phục vụ bầu cử được thực hiện theo đúng quy định.
Công tác tuyên truyền về bầu cử được địa phương chú trọng bằng cách từng cán bộ xã, thôn đã đến tận hộ dân để phổ biến quy định, hướng dẫn cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.
131 cử tri Bana ở thôn O2 cũng được phổ biến, hiểu được ý nghĩa của ngày bầu cử, được theo dõi tiểu sử ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp từ nhiều ngày trước để lựa chọn người xứng đáng gửi gắm niềm tin.
Sáng sớm 14/3, cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Kết quả, 131 cử tri làng O2 đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Ông Đinh Hoài Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Sơn - cho biết, mọi khâu chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu bầu cử tại thôn O2 đều được triển khai kỹ lưỡng trong điều kiện địa hình khó khăn. Nhờ đó sáng nay, cuộc bầu cử diễn ra bảo đảm an toàn, đúng quy định, thuận lợi cho cử tri và thành công tốt đẹp.
Được biết Làng O2 nằm trên đỉnh Konhlon cao hơn 1.000m so với mực nước biển, có 57 hộ người Ba Na sinh sống gần như biệt lập với bên ngoài.
Để đến làng O2, phải vượt quãng đường gian nan là những cầu treo “mạng nhện” được bện thắt bởi những cây mây rừng, bắc qua sông suối giữa rừng già. Cây cầu có lối đi nhỏ đến độ chỉ vừa một bàn chân cỡ lớn.
Đường giao thông được xác định là những vết mòn lưng núi, gót chân người trước chạm trán người sau, những bước chân men theo lối đi ken đặc cây rừng.
Hằng tuần đều có những tốp người cõng trên lưng đồ vật, nhu yếu phẩm như loa, đài, quần áo, xăng xe và thức ăn từ dưới xuôi đưa về làng.
Hiện làng O2 vẫn thiếu nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu như hệ thống điện lưới quốc gia, đường bê thông nối xuôi, trường học kiên cố, trạm phát sóng di động và hệ thống cấp nước sạch tập trung…Nguồn nước sinh hoạt ở làng O2 chủ yếu vẫn là nước suối.
Người dân O2 bao đời nay vẫn sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp là chính như trồng lúa nước, trồng măng, trồng ngô, trồng cây công nghiệp dài ngày, chăn nuôi heo gà, trâu bò và đào ao thả cá.
