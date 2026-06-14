Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế

(VTC News) -

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo) được thành lập gồm 37 thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc (kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Kinh tế và Khoa học - Công nghệ); Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang (kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Chính trị, Quốc phòng, An ninh); Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo).

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Văn hóa, Xã hội, Giáo dục - Đào tạo); Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng; Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung; Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn.

Quyết định nêu rõ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.