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IMF cảnh báo xung đột Trung Đông đẩy cao áp lực lạm phát toàn cầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra cảnh báo về rủi ro lạm phát đối với nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh xung đột quân sự tại Trung Đông.

Vì sao bóng chạm tay Rodri, trọng tài không thổi phạt đền là đúng? Đội tuyển Bỉ đòi phạt đền trong tình huống bóng rõ ràng chạm tay Rodri, nhưng trọng tài quyết định đúng khi không thổi phạt cầu thủ Tây Ban Nha.

Về nước điều trị sau đột quỵ, Việt kiều Mỹ ấn tượng với tay nghề bác sĩ Việt Sau gần 1 năm phục hồi chậm tại Mỹ vì di chứng đột quỵ, ông B.H.Đ trở về Việt Nam và tìm lại khả năng vận động nhờ chương trình phục hồi chuyên sâu.

Mỹ muốn Iran cam kết chấm dứt tấn công tại eo biển Hormuz Mỹ yêu cầu Iran công khai cam kết chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền, bảo đảm eo biển Hormuz được mở hoàn toàn và không thu phí hàng hải.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 11/7: Nam Bộ mưa dông rải rác Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 11/7 Nam Bộ ban ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

36 kế mà người Trung Hoa thường nhắc đến là những kế nào? 36 kế mà người Trung Hoa nhắc đến từ xưa không chỉ là cẩm nang quân sự, mà còn là đỉnh cao của tâm lý học hành vi, nghệ thuật quản trị và triết lý sinh tồn.

Sau nửa năm, người mua vàng từ đỉnh lỗ hơn 45 triệu đồng/lượng Giá vàng liên tục giảm khiến những người mua vàng từ mức đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1 đến nay đã lỗ khoảng 45 triệu đồng mỗi lượng.

Chủ tịch FIFA: 'Tôi nói chuyện với Tổng thống Donald Trump mỗi ngày' Mối quan hệ giữa chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump là đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế tại World Cup 2026.

Giá vàng hôm nay 11/7: Lại đảo chiều giảm Sáng 11/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.108 USD/ounce, giảm 14 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Messi đi bộ 23km vẫn ghi 8 bàn ở World Cup 2026 Tiền đạo Lionel Messi dành phần lớn thời gian để đi bộ trên sân nhưng vẫn tỏa sáng tại World Cup 2026.

Diện mạo mới của sân Mỹ Đình sau hơn 2 tháng cải tạo mặt cỏ giống Old Trafford Sau hơn 2 tháng cải tạo, sân Mỹ Đình khoác diện mạo mới với thảm cỏ Zeon Zoysia giống sân Old Trafford, sẵn sàng phục vụ các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 11/7: Thanh Hóa đến Huế có nơi mưa rất to Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 11/7 cho thấy khu vực từ Thanh Hóa đến Huế duy trì trạng thái ngày nắng, từ chiều tối mưa dông có nơi mưa to đến rất to.

Những mẫu nhà ống 3 tầng 1 tum phổ biến hiện nay Nhà ống 3 tầng 1 tum được ưa chuộng nhờ khả năng tận dụng diện tích đất hẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.