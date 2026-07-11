IMF cảnh báo xung đột Trung Đông đẩy cao áp lực lạm phát toàn cầu

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra cảnh báo về rủi ro lạm phát đối với nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh xung đột quân sự tại Trung Đông.
Đội tuyển Bỉ đòi phạt đền trong tình huống bóng rõ ràng chạm tay Rodri, nhưng trọng tài quyết định đúng khi không thổi phạt cầu thủ Tây Ban Nha.
Sau gần 1 năm phục hồi chậm tại Mỹ vì di chứng đột quỵ, ông B.H.Đ trở về Việt Nam và tìm lại khả năng vận động nhờ chương trình phục hồi chuyên sâu.
Mỹ yêu cầu Iran công khai cam kết chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền, bảo đảm eo biển Hormuz được mở hoàn toàn và không thu phí hàng hải.
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 11/7 Nam Bộ ban ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
36 kế mà người Trung Hoa nhắc đến từ xưa không chỉ là cẩm nang quân sự, mà còn là đỉnh cao của tâm lý học hành vi, nghệ thuật quản trị và triết lý sinh tồn.
Giá vàng liên tục giảm khiến những người mua vàng từ mức đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1 đến nay đã lỗ khoảng 45 triệu đồng mỗi lượng.
Mối quan hệ giữa chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump là đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế tại World Cup 2026.
Sáng 11/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.108 USD/ounce, giảm 14 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Tiền đạo Lionel Messi dành phần lớn thời gian để đi bộ trên sân nhưng vẫn tỏa sáng tại World Cup 2026.
Sau hơn 2 tháng cải tạo, sân Mỹ Đình khoác diện mạo mới với thảm cỏ Zeon Zoysia giống sân Old Trafford, sẵn sàng phục vụ các trận đấu của tuyển Việt Nam.
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 11/7 cho thấy khu vực từ Thanh Hóa đến Huế duy trì trạng thái ngày nắng, từ chiều tối mưa dông có nơi mưa to đến rất to.
Nhà ống 3 tầng 1 tum được ưa chuộng nhờ khả năng tận dụng diện tích đất hẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.
Lúc 6h ngày 11/7, giá dầu WTI đứng ở mức 71,41 USD/thùng, giảm 0,41 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở 76,01 USD/thùng, giảm 0,29 USD/thùng.
Cựu tuyển thủ Argentina Gustavo Lombadi cho rằng không ai có quyền yêu cầu Messi bỏ đá phạt đền tại World Cup 2026.
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