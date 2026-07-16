Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 16/7/2026 - XSBTH 16/7

Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 16/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 16/7/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 16/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 16/7/2026 - Xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 16/7/2026

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- XSBTH 9/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng ngày 9/7/2026 với giải đặc biệt là 763530 và các hạng giải khác như sau:

XSBTH 9/7, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 9/7/2026.

- XSBTH 2/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng ngày 2/7/2026 với giải đặc biệt là 272594 và các hạng giải khác như sau:

XSBTH 2/7, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 2/7/2026.

- XSBTH 25/6/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 25/6/2026 có giải đặc biệt là 727953 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBTH 25/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 25/6/2026.

- XSBTH 18/6/2026

Kết quả xổ số ngày 18/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng như sau:

XSBTH 18/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 18/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty XSKT Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty XSKT Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

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