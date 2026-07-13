Trung Quốc dựng mô hình tàu chiến mới của Mỹ giữa sa mạc hẻo lánh

(VTC News) -

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang chế tạo bản sao tàu khu trục của Mỹ tại bãi thử Nhược Khương, trên vùng sa mạc hẻo lánh thuộc khu tự trị Tân Cương. Các nhà phân tích cho rằng đây có thể là mục tiêu được sử dụng để thử nghiệm vũ khí chống hạm.

Cấu trúc của chiếc tàu chiến này giống với tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Mô hình này dường như là sản phẩm mới nhất trong loạt mô hình tàu chiến của Hải quân Mỹ mà Trung Quốc chế tạo ở sa mạc trong 5 năm qua.

Mô hình tàu chiến được nhìn thấy trên sa mạc vùng Tân Cương, Trung Quốc. (Ảnh: DWalpin)

Theo các nguồn tin, mô hình kích thước thật này đang được sử dụng để huấn luyện và thử nghiệm khả năng tấn công mục tiêu bằng tên lửa. Đây được cho là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Bắc Kinh nhằm tăng cường năng lực tên lửa chống hạm, để chuẩn bị cho các kịch bản xung đột trong tương lai.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận đối với thông tin trên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ không bình luận.

Trung Quốc từng phô diễn nhiều loại tên lửa chống hạm mới nhất tại cuộc duyệt binh quy mô lớn hồi tháng 8/2025 nhằm thể hiện sức mạnh quân sự trong bối cảnh Mỹ và đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cáo buộc Bắc Kinh có những hành động quyết đoán trong khu vực.

Hiện tại, vẫn chưa rõ lý do Trung Quốc chế tạo bản sao này hoặc liệu chúng có chứa cùng loại kim loại được sử dụng trong thân tàu chiến hay không. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng Bắc Kinh đang có ý định tăng cường khả năng tấn công đối phương trên biển bằng nhiều hệ thống khác nhau.

Theo Newsweek, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke là một trong những khí tài chủ lực của Hải quân Mỹ. Tàu này đảm nhiệm vai trò hộ tống tàu sân bay, phòng không hạm đội và thực hiện các cuộc tấn công tầm xa, bao gồm cuộc xung đột gần đây với Iran.