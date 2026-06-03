Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 3/6/2026 - XSKH 3/6

XSKH 3/6. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 3/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 3/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 3/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 3/6/2026 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 3/6/2026

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- XSKH 31/5/2026

Kết quả xổ số ngày 31/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng có giải đặc biệt là 536294 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 31/5, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 31/5/2026.

- XSKH 27/5/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa (XSKH) ngày 27/5/2026 có giải đặc biệt là 295812 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 27/5, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 27/5/2026.

- XSKH 24/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng ngày 24/5/2026 như sau:

XSKH 24/5, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 24/5/2026.

- XSKH 20/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công bố kết quả xổ số ngày 20/5/2026 với giải đặc biệt là 914016 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 20/5, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 20/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có đài Huế, Phú Yên sẽ thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm có đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng sẽ quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 3/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.