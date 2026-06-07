Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 7/6/2026 - XSKH 7/6

XSKH 7/6. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 7/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 7/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSKH 7/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 7/6/2026 - Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 7/6/2026
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- XSKH 3/6/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công bố kết quả xổ số ngày 3/6/2026 với giải đặc biệt là 863914 và các hạng giải khác như sau:
- XSKH 31/5/2026
Kết quả xổ số Khánh Hòa (XSKH) ngày 31/5/2026 có giải đặc biệt là 536294 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSKH 27/5/2026
Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng ngày 27/5/2026 như sau:
- XSKH 24/5/2026
Kết quả xổ số ngày 24/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng có giải đặc biệt là 554022 và các hạng giải khác như sau:
Cơ cấu giải thưởng XSKH
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 chữ số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 chữ số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 chữ số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 chữ số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 chữ số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Sai một số so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.
Lịch quay số mở thưởng XSMT
- XSMT thứ Hai do đài Huế, Phú Yên sẽ thực hiện quay thưởng.
- XSMT thứ Ba do đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ thực hiện quay thưởng.
- XSMT thứ Tư do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ thực hiện quay thưởng.
- XSMT thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ thực hiện quay thưởng.
- XSMT thứ Sáu do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay thưởng.
- XSMT thứ Bảy do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng sẽ quay thưởng.
- XSMT Chủ nhật do đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum sẽ quay thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 7/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
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