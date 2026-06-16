Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 16/6/2026 - XSBTR 16/6

Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 16/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 16/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 16/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 16/6/2026 - Xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 16/6/2026

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- XSBTR 9/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố kết quả xổ số ngày 9/6/2026 với giải đặc biệt là 910547 và các hạng giải khác như sau:

XSBTR 9/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 9/6/2026.

- XSBTR 2/6/2026

Kết quả xổ số Bến Tre (XSBTR) ngày 2/6/2026 có giải đặc biệt là 292066 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBTR 2/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 2/6/2026.

- XSBTR 26/5/2026

Kết quả xổ số ngày 26/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng có giải đặc biệt là 710634 và các hạng giải khác như sau:

XSBTR 26/5, kết quả xổ số Bến Tre ngày 26/5/2026.

- XSBTR 19/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng ngày 19/5/2026 như sau:

XSBTR 19/5, kết quả xổ số Bến Tre ngày 19/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, nguyên khổ, không bị rách nát, chắp vá, tẩy xóa hay có dấu hiệu sửa chữa.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá hạn này, vé số trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp một vé trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- Thứ Ba: Đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

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