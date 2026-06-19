Điểm chuẩn lớp 10 của 122 trường công lập ở Hà Nội: Cao nhất 26, thấp nhất 8,5

(VTC News) -

Tối 19/6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Theo danh sách công bố, mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là 26 điểm, thuộc về 3 trường gồm THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông.

Nhóm trường có điểm chuẩn cao tiếp theo gồm THPT Phan Đình Phùng và THPT Nguyễn Thị Minh Khai cùng lấy 25,75 điểm; THPT Việt Đức đạt 25,75 điểm; THPT Thăng Long lấy 25,5 điểm; THPT Nguyễn Gia Thiều đạt 25,25 điểm; THPT Nhân Chính lấy 25 điểm.

Ở chiều ngược lại, trường có điểm chuẩn thấp nhất toàn thành phố là TH, THCS và THPT Minh Châu với 8,5 điểm. Xếp tiếp theo là THPT Mỹ Đức C với 9 điểm và THPT Minh Quang với 10 điểm.

Điểm chuẩn lớp 10 của 122 trường công lập năm 2026-2027.

Thí sinh được nộp đơn phúc khảo từ ngày 19-25/6. Ngay sau khi biết kết quả thi, nếu nhận thấy điểm số có dấu hiệu bất thường, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo theo hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh và tổng hợp danh sách gửi về đơn vị có thẩm quyền để xử lý.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục hoàn thành việc trả hồ sơ cùng Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Riêng các trường THPT công lập chất lượng cao thực hiện xác nhận nhập học trực tiếp trong cùng khoảng thời gian này.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 122 trường THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. (Ảnh: Minh Đức)

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên. Số đăng ký nguyện vọng 2 là 121.792 và nguyện vọng 3 là 108.358.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh. Điều này đồng nghĩa vẫn có hàng chục nghìn học sinh không có cơ hội theo học tại các trường công lập không chuyên.

Theo thống kê từ dữ liệu tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội, có 87 trường THPT công lập ghi nhận tỷ lệ chọi tăng so với năm 2025, cho thấy mức độ cạnh tranh tại nhiều trường tiếp tục gia tăng. Trong đó, THPT Nguyễn Thị Minh Khai là trường có tỷ lệ chọi tăng mạnh nhất so với năm trước. Tiếp theo là THPT Yên Hòa, THPT Thăng Long, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân và THPT Nhân Chính. Ở chiều ngược lại, THPT Quang Trung - Hà Đông giữ nguyên tỷ lệ chọi so với năm ngoái, trong khi 34 trường có tỷ lệ chọi giảm.