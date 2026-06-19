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Xuất bản ngày 19/06/2026 08:11 PM
Cập nhật lúc 08:56 PM ngày 19/06/2026

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên năm 2026, cao nhất 43,75

Hoa Trà
Hoa Trà
(VTC News) -

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên tại Hà Nội vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố.

Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên năm nay. Theo đó, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập như sau:

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên năm 2026, cao nhất 43,75 - 1
Điểm chuẩn lớp 10 chuyên năm 2026, cao nhất 43,75 - 2

Sau khi biết điểm thi lớp 10, thí sinh cần theo dõi sát các mốc thời gian về phúc khảo, nhận kết quả và xác nhận nhập học.

Cụ thể từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến 27/6.

Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 25/6/2026 đến ngày 27/6/2026; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 4/7/2026 đến ngày 6/7/2026.

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