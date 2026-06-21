Trực tiếp bóng đá Ecuador vs Curacao 5h ngày 21/6, bảng E World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Ecuador vs Curacao Trận đấu giữa Ecuador và Curacao bắt đầu lúc 7h ngày 21/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Ecuador vs Curacao mới nhất tại đây. Ecuador 0 0 Curacao

Thông tin trận Ecuador đấu với Curacao (5h ngày 21/6) Trận đấu Ecuador gặp Curacao diễn ra trên sân vận động Arrowhead tại Kansas City, Mỹ. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Ma Ning, người Trung Quốc. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Ecuador đấu với Curacao trên VTV3 và VTV6. Bảng E gồm Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador. Ở lượt trận đầu tiên, Đức thắng Curacao 7-1, còn Bờ Biển Ngà thắng Ecuador 1-0. Cả Ecuador và Curacao đều chưa có điểm trước cuộc đối đầu tại Kansas City và đối mặt với nguy cơ bị loại sớm nếu thua tiếp ở lượt trận này. Đây là lần đầu tiên Ecuador gặp Curacao. Theo Opta, Ecuador có 84,5% khả năng thắng trận, khả năng hòa là 10,2%, còn Curacao có 5,3% cơ hội giành 3 điểm.

Lực lượng, phong độ Ecuador trước trận gặp Curacao Ecuador thua Bờ Biển Ngà 0-1 ở trận mở màn bảng E. Bàn thua đến ở cuối trận, khi Amad Diallo ghi bàn cho đại diện châu Phi. Kết quả này chấm dứt chuỗi 19 trận bất bại của Ecuador trên mọi đấu trường. Trước thất bại này, lần gần nhất Ecuador thua một trận quốc tế là trận thua Brazil 0-1 vào tháng 9/2024. Đội bóng Nam Mỹ cũng đang có chuỗi 3 trận không thắng tại World Cup. Dù vậy, các mô hình dự đoán vẫn đánh giá Ecuador cao hơn Curacao. Kinh nghiệm ở đấu trường World Cup cũng như chất lượng đội hình của đội bóng Nam Mỹ tốt hơn đối thủ. Ecuador thua Bờ Biển Ngà 0-1 ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters) Enner Valencia đá chính và chơi trọn trận gặp Bờ Biển Ngà. Tiền đạo 36 tuổi vẫn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Ecuador. Bên cạnh Valencia, Ecuador còn có các nhân tố quan trọng như Moises Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapie, Kendry Paez, Gonzalo Plata và John Yeboah. Ecuador không có vấn đề lớn về lực lượng trước trận gặp Curacao. Huấn luyện viên Sebastian Beccacece có đủ các lựa chọn chính cho trận đấu tại Kansas City.