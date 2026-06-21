Trực tiếp bóng đá Ecuador vs Curacao 5h ngày 21/6, bảng E World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Ecuador vs Curacao
Trận đấu giữa Ecuador và Curacao bắt đầu lúc 7h ngày 21/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Ecuador vs Curacao mới nhất tại đây.
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Thông tin trận Ecuador đấu với Curacao (5h ngày 21/6)
Trận đấu Ecuador gặp Curacao diễn ra trên sân vận động Arrowhead tại Kansas City, Mỹ. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Ma Ning, người Trung Quốc. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Ecuador đấu với Curacao trên VTV3 và VTV6.
Bảng E gồm Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador. Ở lượt trận đầu tiên, Đức thắng Curacao 7-1, còn Bờ Biển Ngà thắng Ecuador 1-0. Cả Ecuador và Curacao đều chưa có điểm trước cuộc đối đầu tại Kansas City và đối mặt với nguy cơ bị loại sớm nếu thua tiếp ở lượt trận này.
Đây là lần đầu tiên Ecuador gặp Curacao. Theo Opta, Ecuador có 84,5% khả năng thắng trận, khả năng hòa là 10,2%, còn Curacao có 5,3% cơ hội giành 3 điểm.
Lực lượng, phong độ Ecuador trước trận gặp Curacao
Ecuador thua Bờ Biển Ngà 0-1 ở trận mở màn bảng E. Bàn thua đến ở cuối trận, khi Amad Diallo ghi bàn cho đại diện châu Phi. Kết quả này chấm dứt chuỗi 19 trận bất bại của Ecuador trên mọi đấu trường.
Trước thất bại này, lần gần nhất Ecuador thua một trận quốc tế là trận thua Brazil 0-1 vào tháng 9/2024. Đội bóng Nam Mỹ cũng đang có chuỗi 3 trận không thắng tại World Cup.
Dù vậy, các mô hình dự đoán vẫn đánh giá Ecuador cao hơn Curacao. Kinh nghiệm ở đấu trường World Cup cũng như chất lượng đội hình của đội bóng Nam Mỹ tốt hơn đối thủ.
Enner Valencia đá chính và chơi trọn trận gặp Bờ Biển Ngà. Tiền đạo 36 tuổi vẫn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Ecuador. Bên cạnh Valencia, Ecuador còn có các nhân tố quan trọng như Moises Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapie, Kendry Paez, Gonzalo Plata và John Yeboah.
Ecuador không có vấn đề lớn về lực lượng trước trận gặp Curacao. Huấn luyện viên Sebastian Beccacece có đủ các lựa chọn chính cho trận đấu tại Kansas City.
Lực lượng, phong độ Curacao trước trận gặp Ecuador
Curacao thua Đức 1-7 ở trận đấu đầu tiên của đội bóng này trong lịch sử World Cup. Livano Comenencia ghi bàn gỡ 1-1 trong hiệp một, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên của Curacao lập công tại vòng chung kết World Cup.
Sau bàn thắng của Comenencia, Curacao không giữ được thế cân bằng. Đức ghi thêm 6 bàn để tạo ra chiến thắng đậm nhất lượt mở màn bảng E. Theo Opta, Curacao là đội thứ hai trong lịch sử nhận ít nhất 7 bàn thua ở trận đầu tiên tại World Cup, sau Hàn Quốc năm 1954.
Theo bảng xếp hạng World Cup 2026, Curacao đứng cuối ở bảng E với chỉ số phụ rất bất lợi (-6). Đội bóng này cần điểm trước Ecuador để giữ cơ hội cạnh tranh trong lượt trận cuối.
Đội tuyển Curacao không ghi nhận ca chấn thương mới sau trận gặp Đức. Livano Comenencia có thể tiếp tục giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa sau bàn thắng lịch sử vào lưới Đức.
Leandro Bacuna và Juninho Bacuna là hai gương mặt giàu kinh nghiệm của Curacao. Bacuna có 16 bàn cho đội tuyển, còn Juninho Bacuna có 14 bàn. Trên hàng công, Tahith Chong, Jurgen Locadia, Sontje Hansen và Brandley Kuwas là những lựa chọn đáng chú ý.
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