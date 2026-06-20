Giữ khoảng cách chuẩn với điện thoại bao nhiêu để bảo vệ mắt và cột sống?

(VTC News) -

Việc nhìn chằm chằm vào các màn hình điện tử suốt cả ngày có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ thể, cho dù đó là máy tính, tivi hay điện thoại thông minh. Thói quen này dễ dẫn đến hội chứng thị giác do máy tính (CVS) hay còn gọi là mỏi mắt kỹ thuật số.

Nằm trên giường và cầm điện thoại quá gần mắt - thói quen phổ biến có thể gây mỏi mắt và ảnh hưởng giấc ngủ do ánh sáng xanh từ màn hình. (Nguồn: Shutterstock)

Nguyên nhân là do khi tập trung xem nội dung, chúng ta thường ít chớp mắt hơn và mắt phải liên tục điều chỉnh tiêu cự, gây ra các triệu chứng khó chịu như nhìn mờ, đau đầu, mắt bị kích ứng và mệt mỏi. Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà hầu hết mọi người đều mắc phải là đặt màn hình quá gần hoặc quá xa tầm mắt. Vì màn hình điện thoại nhỏ hơn nhiều so với máy tính, người dùng thường có xu hướng kéo chúng lại sát mặt hơn, vô tình làm tăng áp lực lên hệ thị giác.

Để giảm thiểu tình trạng này, các chuyên gia y tế đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể về khoảng cách an toàn khi sử dụng thiết bị. Hiệp hội Nhãn khoa Hoa Kỳ khuyến cáo: "Người dùng nên giữ các thiết bị kỹ thuật số cách mặt từ 33 đến 50 cm, khoảng bằng chiều dài của một cánh tay. Việc tăng khoảng cách xem điện thoại lớn hơn mức 30 cm thông thường sẽ giúp giảm đáng kể các triệu chứng mỏi mắt."

Để hỗ trợ người dùng, các hãng công nghệ lớn như Apple cũng đã tích hợp sẵn tính năng "Khoảng cách màn hình" trên hệ điều hành iOS để tự động cảnh báo khi phát hiện người dùng để màn hình quá gần mặt.

Giữ khoảng cách đủ xa khi dùng điện thoại sẽ bảo vệ sức khỏe của bạn. (Nguồn: Shutterstock)

Bên cạnh khoảng cách, tư thế sử dụng điện thoại cũng quan trọng không kém để bảo vệ sức khỏe toàn diện. Khi bạn cúi đầu nhìn điện thoại ở góc 45 độ trong thời gian dài, phần cổ và cột sống sẽ phải chịu một áp lực cực kỳ lớn. Các cơ cổ bị căng cứng trong khi cơ vai bị chùng xuống, dẫn đến chứng đau cổ mãn tính, hay còn gọi là hội chứng "cổ công nghệ".

Để khắc phục, bạn nên chủ động nâng điện thoại lên ngang tầm mắt và giữ khoảng cách xa bằng cánh tay thay vì cúi đầu nhìn xuống dưới. Nếu cảm thấy mỏi tay, bạn có thể xếp gối lên đùi để làm bệ đỡ cho cẳng tay, hoặc sử dụng các loại giá đỡ điện thoại chuyên dụng có thể kẹp vào cạnh bàn để điều chỉnh góc nhìn tối ưu nhất, giúp giữ cho đầu, hông và cột sống luôn thẳng hàng.