Trực tiếp bóng đá Hà Lan vs Thụy Điển 0h ngày 21/6, bảng D World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Hà Lan vs Thụy Điển Trận đấu giữa Hà Lan và Thụy Điển bắt đầu lúc 0h ngày 21/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Hà Lan vs Thụy Điển mới nhất tại đây. Hà Lan 0 0 Thụy Điển

Đội hình Hà Lan vs Thụy Điển Thông tin đội hình xuất phát và danh sách dự bị của Hà Lan và Thụy Điển được công bố trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 22h30 giờ Việt Nam). Đội hình dự kiến Hà Lan vs Thụy Điển Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Malen, Gakpo. Thụy Điển: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Isak, Gyokeres.

Hà Lan đấu với Thụy Điển (0h ngày 21/6) Trận đấu giữa Hà Lan và Thụy Điển diễn ra trên sân vận động NRG, Houston (bang Texas, Mỹ). Michael Oliver (người Anh) là trọng tài chính điều hành trận đấu. Trên bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, Thụy Điển đứng đầu bảng D sau lượt trận đầu tiên (3 điểm, hiệu số +3). Hà Lan xếp sau, mới có 1 điểm. Theo dữ liệu dự đoán của Opta, xác suất thắng của Hà Lan là 55,9%, Thụy Điển chỉ có cơ hội 20,8%. Hà Lan đấu với Thụy Điển ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026. Hà Lan từng gặp Thụy Điển một lần tại vòng chung kết World Cup. Đó là trận hòa 0-0 ở vòng bảng World Cup 1974, giải đấu mà Hà Lan sau đó vào chung kết và thua Tây Đức. Theo lịch phát sóng World Cup 2026 chính thức của VTV, trận Hà Lan vs Thụy Điển được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV10, VTV6.

Phong độ, lực lượng của Thụy Điển Hà Lan mở màn World Cup 2026 bằng trận hòa Nhật Bản 2-2 trên sân AT&T Stadium. Sau hiệp một không có bàn thắng, Virgil van Dijk mở tỷ số ở phút 50. Nhật Bản gỡ hòa nhờ Keito Nakamura ở phút 57. Crysencio Summerville đưa Hà Lan vượt lên phút 64, trước khi Daichi Kamada ghi bàn ở phút 88. Kết quả này khiến Hà Lan tạm đứng thứ ba bảng F. Đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman có cùng 1 điểm và hiệu số 0 như Nhật Bản, nhưng xếp sau vì chỉ số fair play. Dữ liệu dự đoán của siêu máy tính cho thấy Hà Lan được đánh giá cao hơn. Cơ hội thắng của Hà Lan lên tới hơn 50%. Hà Lan đang có chuỗi 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường với 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Hà Lan hòa Nhật Bản 2-2 ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters) Trước trận gặp Thụy Điển, đội bóng có biệt danh "cơn lốc màu da cam" không có ca chấn thương mới sau trận ra quân gặp Nhật Bản. Memphis Depay bước vào giải sau giai đoạn gặp vấn đề thể trạng. Anh là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển Hà Lan, nhưng khả năng đá chính ở trận gặp Thụy Điển chưa đảm bảo. Sau trận gặp Thụy Điển, Hà Lan còn một trận vòng bảng gặp Tunisia vào ngày 26/6.