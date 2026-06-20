(VTC News) -

Sân vận động Kansas City (Mỹ) là nơi Ecuador và Curacao bước vào trận đấu có thể quyết định số phận của họ ở bảng E World Cup 2026. Trận Ecuador đấu với Curacao diễn ra lúc 7h ngày 21/6, sau khi cả hai đội đều thua ở lượt mở màn. Siêu máy tính Opta đánh giá Ecuador vượt trội với 86,1% cơ hội thắng; Curacao chỉ có 4,7%, còn xác suất hòa là 9,2%.

Thông tin nhanh trận Ecuador vs Curacao Thời gian: 7h ngày 21/6. Sân: Kansas City Stadium, Kansas City, Mỹ. Giải đấu: Bảng đấu: Bảng E World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Ecuador vs Curacao

Ecuador và Curacao cùng trắng tay sau lượt trận đầu. Ecuador thua Bờ Biển Ngà 0-1 bởi bàn quyết định ở cuối trận, trong ngày họ nhiều lần đưa bóng trúng cột xà. Curacao nhận thất bại 1-7 trước Đức ở trận đầu tiên trong lịch sử World Cup của đội tuyển này.

Ecuador không còn nhiều lựa chọn. Sau trận này, họ phải gặp Đức ở lượt cuối, nên 3 điểm trước Curacao gần như là yêu cầu bắt buộc nếu muốn tiếp tục đua vé đi tiếp. Đội bóng Nam Mỹ có nền tảng phòng ngự tốt, tuyến giữa mạnh với Moises Caicedo và khả năng kiểm soát nhịp độ vượt trội so với đối thủ.

Ecuador đấu với Curacao ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026.

Curacao có thể không đặt mục tiêu kiểm soát bóng. Đội bóng của huấn luyện viên Dick Advocaat nhiều khả năng lùi sâu, chờ cơ hội phản công và các pha bóng cố định. Vấn đề là họ cần giữ được cự ly trong cả trận, thay vì chỉ gây khó cho đối thủ trong một giai đoạn ngắn như trước Đức.

Chênh lệch chất lượng đội hình, kinh nghiệm và cường độ thi đấu đều nghiêng về Ecuador. Nếu sớm mở tỷ số, đại diện Nam Mỹ có thể kéo trận đấu về thế một chiều.

Phong độ Ecuador

Ecuador vừa thua Bờ Biển Ngà 0-1, qua đó chấm dứt chuỗi 19 trận bất bại trên mọi đấu trường. Trước thất bại này, đội bóng của huấn luyện viên Sebastian Beccacece có 13 trận giữ sạch lưới trong chuỗi đó, cho thấy hệ thống phòng ngự từng hoạt động rất ổn định.

Trận ra quân để lại nhiều tiếc nuối cho Ecuador. Alan Minda, Enner Valencia và John Yeboah đều có cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Việc thua bởi bàn ở những phút cuối khiến Ecuador chịu áp lực lớn hơn, nhưng màn trình diễn của họ không quá tệ về mặt thế trận.

Điểm tựa của Ecuador vẫn nằm ở trục giữa và hàng thủ. Moises Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapie cùng kinh nghiệm của Enner Valencia giúp họ có đủ cơ sở để áp đặt nhịp chơi trước Curacao.

Ecuador thua Bờ Biển Ngà ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Curacao

Curacao khởi đầu World Cup bằng thất bại 1-7 trước Đức. Tỷ số rất nặng, nhưng đội bóng này vẫn có khoảnh khắc lịch sử khi Livano Comenencia ghi bàn đầu tiên cho Curacao tại vòng chung kết World Cup.

Trong khoảng hơn 30 phút đầu trận gặp Đức, Curacao từng khiến đối thủ gặp khó. Tuy nhiên, khi Đức tăng tốc trước giờ nghỉ, hệ thống phòng ngự của họ nhanh chóng vỡ ra. Việc thủng lưới 7 bàn cho thấy Curacao còn thiếu kinh nghiệm ở cấp độ cao nhất.

Dù vậy, Curacao không phải đội không có khả năng phản công. Tahith Chong, Sontje Hansen, Jurgen Locadia, Juninho Bacuna và Leandro Bacuna đều có kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu. Nếu Ecuador mất bóng ở khu vực giữa sân, Curacao vẫn có thể tạo ra vài tình huống nguy hiểm.

Curacao có bàn thắng đầu tiên trong lịch sử ở World Cup. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Ecuador vs Curacao

Ecuador không có tổn thất lớn về lực lượng sau trận thua Bờ Biển Ngà. Enner Valencia từng bị nghi ngờ về thể trạng trước lượt mở màn, nhưng tiền đạo kỳ cựu này đá đủ 90 phút và nhiều khả năng tiếp tục dẫn dắt hàng công.

Huấn luyện viên Sebastian Beccacece có thể giữ khung đội hình chính. Moises Caicedo và Pedro Vite nhiều khả năng đá ở trung tuyến, trong khi Alan Minda, Gonzalo Plata và John Yeboah hỗ trợ phía sau Enner Valencia.

Curacao cũng không ghi nhận ca chấn thương đáng kể sau trận gặp Đức. Huấn luyện viên Dick Advocaat có thể tiếp tục đặt niềm tin vào Eloy Room trong khung thành, cùng bộ khung gồm Armando Obispo, Riechedly Bazoer, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong và Jurgen Locadia. Livano Comenencia có cơ hội đá chính sau bàn thắng lịch sử ở trận ra quân.

Đội hình dự kiến Ecuador vs Curacao

Ecuador: Galindez; Hincapie, Ordonez, Pacho, Franco; Caicedo, Vite; Minda, Plata, Yeboah; Valencia.

Curacao: Room; Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus; Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna; Chong; Hansen, Locadia.

Dự đoán tỷ số Ecuador vs Curacao

Ecuador - Curacao: Đội nào thắng?

Ecuador có quá nhiều lợi thế để hướng đến chiến thắng. Họ mạnh hơn ở khả năng kiểm soát bóng, tranh chấp trung tuyến và chất lượng dứt điểm. Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Bờ Biển Ngà, đại diện Nam Mỹ cần một trận đấu hiệu quả hơn để tránh tự đẩy mình vào thế khó trước lượt cuối.

Curacao nhiều khả năng chơi thấp, ưu tiên giảm khoảng trống trước vòng cấm và chờ thời cơ phản công. Tuy nhiên, sau khi thủng lưới 7 bàn trước Đức, hàng thủ đội bóng này sẽ chịu áp lực lớn nếu Ecuador tăng tốc từ hai biên.

Các chỉ báo chuyên môn nghiêng về kịch bản Ecuador thắng cách biệt. Trận đấu có thể có từ 3 bàn trở lên nếu Ecuador ghi bàn trong hiệp 1. Khả năng Curacao ghi bàn không cao, nhưng vẫn tồn tại nếu họ tận dụng được các pha chuyển trạng thái hoặc tình huống cố định.

Dự đoán kết quả: Ecuador 3-0 Curacao.