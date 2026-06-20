Thoả thuận hoà bình chưa ráo mực, Iran tuyên bố đóng Eo biển Hormuz

(VTC News) -

Bộ tư lệnh quân sự hỗn hợp cấp cao của Iran – Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya – ngày 20/6 tuyên bố sẽ đóng Eo biển Hormuz đối với tàu thuyền qua lại, cáo buộc Mỹ và Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, theo hãng thông tấn nhà nước Mehr.

Theo báo cáo được Mehr công bố, việc phong tỏa Hormuz được mô tả là “bước đi đầu tiên” của Tehran nhằm đáp trả những gì phía Iran gọi là việc các bên không tuân thủ các cam kết đã đạt được.

(Ảnh minh họa)

Tuyên bố đồng thời cảnh báo rằng Iran sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp bổ sung nếu các hành động mà Tehran mô tả là “gây hấn” tiếp diễn.

Động thái mới đánh dấu diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh những ngày gần đây Mỹ và Iran vừa công bố khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và từng bước khôi phục lưu thông hàng hải tại Hormuz. Trước đó, nhiều tuyên bố từ Washington cho rằng việc mở lại Eo biển Hormuz là một phần trọng tâm của tiến trình đàm phán mới giữa hai nước, trong khi phía Iran nhiều lần nhấn mạnh quyền quản lý và quyền quyết định đối với hoạt động hàng hải tại khu vực.

Reuters cho biết hiện chưa có thông tin độc lập xác minh ngay lập tức về phạm vi, thời điểm thực thi hoặc tác động thực tế của tuyên bố đóng cửa Hormuz đối với hoạt động vận tải biển quốc tế.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, kết nối Vịnh Ba Tư với thị trường toàn cầu và giữ vai trò then chốt đối với dòng chảy dầu mỏ và khí đốt quốc tế.

Trong khi đó, giao tranh tại miền nam Lebanon tiếp tục leo thang bất chấp các thông tin về thỏa thuận ngừng bắn, làm dấy lên lo ngại rằng khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cả Israel và Hezbollah đều không phải là bên ký kết bản ghi nhớ này, dù văn kiện có đề cập tới việc chấm dứt hoạt động quân sự tại Lebanon và tôn trọng chủ quyền nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ duy trì sự hiện diện của quân đội Israel tại miền nam Lebanon cho tới khi mọi mối đe dọa đối với Israel được loại bỏ. Trong khi đó, Hezbollah khẳng định sẽ không ngừng tấn công nếu Israel không cam kết rút quân khỏi Lebanon – điều mà phía Iran cũng cho là một điều kiện của thỏa thuận.