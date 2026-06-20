Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM lý giải vì sao chưa công bố điểm chuẩn lớp 10

Lý giải việc chưa công bố điểm chuẩn lớp 10, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đây là chủ đích của ngành giáo dục nhằm hạn chế tối đa tình trạng trúng tuyển ảo và bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Theo quy định tuyển sinh, mỗi thí sinh được đăng ký đồng thời nguyện vọng vào lớp chuyên, lớp tích hợp và 3 nguyện vọng lớp 10 đại trà. Vì vậy, Sở GD&ĐT phải công bố điểm chuẩn chuyên và tích hợp trước để thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học.

Sau khi hệ thống "làm sạch" dữ liệu, loại những em đã chọn học chuyên hoặc tích hợp khỏi danh sách, Sở mới tiến hành xét và công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà.

Thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Huế)

Ông Phong cho biết, nếu công bố điểm chuẩn tất cả các hệ cùng lúc, một thí sinh có thể đồng thời trúng tuyển lớp chuyên và lớp đại trà. Khi em lựa chọn học chuyên, suất học ở lớp đại trà sẽ bị bỏ trống, trong khi một thí sinh khác đủ điểm đáng lẽ được trúng tuyển lại bị đánh rớt.

Việc xét tuyển theo trình tự giúp hạn chế tối đa tình trạng này, bảo đảm chỉ tiêu lớp đại trà được phân bổ đúng cho những học sinh có nhu cầu.

Theo ông Phong, trước thời điểm thành phố sáp nhập, việc xét tuyển 3 nguyện vọng lớp 10 đại trà tại một số khu vực được thực hiện tuần tự: xét xong nguyện vọng 1 mới đến nguyện vọng 2, rồi nguyện vọng 3.

Cách làm này có thể giúp công bố điểm sớm hơn, nhưng phụ huynh và học sinh phải chờ đợi qua nhiều đợt xét tuyển mới biết kết quả cuối cùng.

Đáng lưu ý, tại một số trường, toàn bộ chỉ tiêu có thể đã được lấp đầy ngay từ nguyện vọng 1, khiến thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và 3 gần như không còn cơ hội trúng tuyển, dù đạt mức điểm cao. Điều này ít nhiều tạo ra sự thiệt thòi cho học sinh.

Sau khi TP.HCM sáp nhập, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã thống nhất chuyển sang phương án xét tuyển đồng thời cả 3 nguyện vọng và công bố điểm chuẩn một lần. Cách làm này có thể khiến thời gian công bố kết quả chậm hơn đôi chút, nhưng đổi lại, điểm chuẩn được công bố là kết quả cuối cùng và chính xác.

Thí sinh đủ điểm trúng tuyển có thể nộp hồ sơ nhập học ngay, không phải chờ đợi qua nhiều đợt xét như trước.

Bên cạnh đó, các trường THPT cũng tuyển đủ học sinh ngay từ đợt công bố đầu tiên, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức năm học mới. Phương án xét tuyển đồng thời không chỉ rút ngắn quy trình xét tuyển về tổng thể mà còn bảo đảm công bằng hơn cho thí sinh ở cả 3 nguyện vọng.

Đồng bộ dữ liệu để hạn chế thí sinh ảo

Mùa tuyển sinh năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên hệ thống xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển vào 4 trường THPT chuyên của TP.HCM được đồng bộ dữ liệu với Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo đó, trong thời gian xác nhận nhập học, các thí sinh đồng thời trúng tuyển Trường Phổ thông Năng khiếu và một trong bốn trường THPT chuyên của TP.HCM chỉ được xác nhận nhập học tại một trường. Sau khi hoàn tất xác nhận, hệ thống sẽ tự động khóa quyền xác nhận ở các trường còn lại.

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết việc liên thông dữ liệu nhằm hạn chế tối đa tình trạng lãng phí chỉ tiêu khi một học sinh cùng lúc trúng tuyển trường chuyên, Trường Phổ thông Năng khiếu và trường THPT đại trà nhưng chỉ có thể theo học một nơi.

Hệ thống tuyển sinh lớp 10 của TP.HCM sẽ sử dụng chung cơ chế xác nhận nhập học với Trường Phổ thông Năng khiếu để xác định sớm, chính xác lựa chọn cuối cùng của từng thí sinh.

Cách làm này giúp loại bỏ tình trạng "xác nhận ảo", tức thí sinh cùng lúc giữ chỗ ở nhiều trường nhưng cuối cùng không nhập học, khiến chỉ tiêu của các trường khác bị bỏ trống.

Nhờ dữ liệu được "làm sạch" ngay từ khâu tuyển sinh chuyên, Sở GD&ĐT có cơ sở xét tuyển lớp 10 đại trà chính xác hơn, hạn chế tối đa chỉ tiêu ảo và tạo thêm cơ hội trúng tuyển cho học sinh.

Dự kiến điểm chuẩn lớp 10 thường ở TP.HCM sẽ được công bố sau ngày 2/7.