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Xuất bản ngày 07/06/2026 06:57 AM
Cập nhật lúc 07:26 AM ngày 07/06/2026

Trực tiếp bóng đá Argentina 0-0 Honduras: Messi dự bị

Minh Anh
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Argentina vs Honduras diễn ra lúc 7h ngày 7/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Argentina đấu với Honduras mới nhất.

  • Cập nhật mới nhất

    Argentina00Honduras

    Trận Argentina đấu với Honduras bắt đầu từ 7h. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số trận đấu.

  • Honduras có cơ hội đầu tiên. Rodriguez sút xa rất mạnh, bóng đi cao hơn khung thành Argentina.

  • Giay căng ngang từ cánh phải cho Martinez nhưng tiền đạo này chỉ kiếm về quả phạt góc khi bị các hậu vệ Honduras vây quanh. Argentina vẫn áp đảo.

  • Simeone đánh đầu đưa bóng thẳng đến vị trí của thủ môn Honduras. Trước đó là pha phối hợp giữa Martinez và Almada.

  • Cú sút đầu tiên trong trận đấu là của Simeone. Tiền đạo Argentina dứt diểm từ xa bị thủ môn Honduras cản phá.

  • Quyền kiểm soát trong 5 phút đầu hoàn toàn thuộc về Argentina. Honduras không giữ được bóng.

  • Trận đấu bắt đầu

    Argentina (áo đen) giao bóng.

  • Đội hình Argentina vs Honduras

    Argentina: Juan Musso (1), Nicolas Tagliafico (3), Lisandro Martinez (6), Nicolas Otamendi (19), Agustin Giay (28), Giovani Lo Celso (11), Exequiel Palacios (14), Valentin Barco (8), Thiago Almada (16), Lautaro Martinez (22), Giuliano Simeone (17).

    Honduras: Edrick Menjivar (1), Cristopher Melendez (6), Denil Maldonado (2), Giancarlos Sacaza (21), Joseph Rosales (8), Edwin Rodriguez (16), Kervin Arriaga (5), Rigoberto Rivas (7), Luis Palma (10), Dereck Moncada (18), Jorge Benguche (9).

  • Argentina đấu với Honduras (7h ngày 7/6)

    Trận đấu giữa Argentina và Honduras diễn ra lúc 7h ngày 7/6 trên sân vận động Kyle Field (College Station, Texas, Mỹ). Đây là màn khởi động đầu tiên của Argentina trước khi bước vào World Cup 2026. Trong khi đó, Honduras không góp mặt tại giải đấu lớn nhất thế giới.

    Argentina giành lại vị trí số 1 thế giới trước khi bước vào World Cup 2026.

    Argentina giành lại vị trí số 1 thế giới trước khi bước vào World Cup 2026.

    Argentina bước vào trận đấu với tư cách đội đương kim vô địch World Cup và vừa giành lại vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Honduras kém đối thủ tới 65 bậc (hạng 66 thế giới). Theo Transfermarkt, giá trị đội hình của Argentina cao gấp gần 40 lần Honduras. Sự chênh lệch trình độ giữa 2 đội rất rõ ràng.

    Đối với Argentina, đây là trận đấu mang tính tập dượt, phục hồi trạng thái thi đấu cho các cầu thủ. Huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng cần kiểm nghiệm, đánh giá các phương án nhân sự và chiến thuật. Argentina sẽ không tung hết sức ở trận đấu này.

    Trong 10 trận gần nhất, Argentina thắng 80%. Thất bại duy nhất của họ là trận thua 0-1 trước Ecuador ở lượt đấu mang tính thủ tục của vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

    Phong độ của Honduras ngược với đối thủ. Đội bóng vùng Trung Mỹ chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất (hoà 3, thua 1).

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