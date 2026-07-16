2 thập kỷ hôn nhân viên mãn dù chưa đám cưới của 'nữ danh hài giàu nhất Vbiz'

(VTC News) -

Việt Hương là một trong những nữ danh hài nổi tiếng nhất showbiz Việt. Nắm giữ khối tài sản lớn, nữ nghệ sĩ sinh năm 1976 được mệnh danh là “phú bà của Vbiz”.

Không chỉ sự nghiệp thăng hoa, Việt Hương cũng được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Sau lần đầu đổ vỡ, Việt Hương sang Mỹ định cư từ năm 2003. Năm 2005, nữ nghệ sĩ tình cờ gặp nhạc sĩ Hoài Phương trong một chuyến lưu diễn.

Trải qua thời gian tìm hiểu nhau, họ tiến tới hôn nhân vào năm 2006. Cả hai sinh được một cô con gái sinh năm 2009.

Việt Hương và Hoài Phương kết hôn vào năm 2006.

Những năm đầu hôn nhân, cả hai có quãng thời gian dài sống xa nhau vì công việc. Việt Hương chủ yếu hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, trong khi Hoài Phương sinh sống ở Mỹ, giảng dạy âm nhạc và chăm sóc con gái.

Hai vợ chồng giữ liên lạc qua điện thoại, trao đổi thường xuyên về con cái, công việc và cuộc sống. Mỗi dịp Giáng sinh hay lễ Tết, Việt Hương từ chối nhiều lời mời đi diễn để về Mỹ đoàn tụ chồng con, bù đắp cho gia đình.

Năm 2021, Hoài Phương cùng con gái trở về Việt Nam sinh sống sau nhiều năm ở Mỹ. Kể từ đó, nam nhạc sĩ trở thành hậu phương vững chắc, luôn đồng hành cùng vợ trong các hoạt động nghệ thuật, kinh doanh.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nhạc sĩ Hoài Phương từng cho biết bí quyết giữ lửa hôn nhân của cả hai là sự tôn trọng.

“Theo tôi, tình yêu dù lớn thế nào nhưng trong quan hệ vợ chồng hay đôi lứa, nếu không tôn trọng nhau thì tình cảm cũng sẽ bị sứt mẻ. Hai con người khác nhau với hai tính cách khác nhau thì phải biết cách hòa hợp, nhường nhịn nhau. Vì vậy trong gia đình tôi, vợ chồng luôn phải tôn trọng nhau và đó là điều được đặt lên hàng đầu”, anh nói.

Nhạc sĩ Hoài Phương là hậu phương vững chắc cho bà xã.

Về phía Việt Hương, cô nói ông xã luôn là người ủng hộ cô trong cả công việc lẫn cuộc sống. Chính sự thấu hiểu và sẻ chia ấy giúp nữ nghệ sĩ có thêm động lực để không ngừng cố gắng, đồng thời tạo nên nền tảng cho cuộc hôn nhân suốt hai thập kỷ.

Sự đồng hành của chồng và con gái cũng trở thành điểm tựa để Việt Hương tiếp tục bứt phá trong sự nghiệp ở tuổi 50. Những năm gần đây, cô liên tục ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng qua các bộ phim như Ma da, Chị dâu, Cục vàng của ngoại...

Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), Việt Hương thắng giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” nhờ vai diễn trong Cục vàng của ngoại.

Đứng trên sân khấu, Việt Hương xúc động gửi lời cảm ơn ông xã: “Xin cảm ơn ông xã. Đây là món quà ý nghĩa nhân kỷ niệm 20 năm ngày cưới của vợ chồng tôi, năm nay cũng là cột mốc 50 tuổi của mình. Được đứng trên sân khấu nhận giải thưởng này là một dấu ấn rất đặc biệt trong cuộc đời”.

Tổ ấm viên mãn của vợ chồng Việt Hương.

Trong dịp kỷ niệm 20 năm về chung nhà, Việt Hương lần đầu mặc váy cưới chụp ảnh cùng ông xã Hoài Phương. Bên nhau 2 thập kỷ, song cả hai vẫn chưa có một đám cưới trọn vẹn.

Nhạc sĩ Hoài Phương tiết lộ thời điểm kết hôn, vợ chồng anh đều vừa sang Mỹ định cư nên không có người thân bên cạnh, bạn bè cũng chưa nhiều. Vì thế, hai người chỉ làm thủ tục kết hôn tại tòa, không tổ chức tiệc cưới mời khách. Ngày kết hôn cách đây 20 năm, Việt Hương chỉ diện áo dài. Vì vậy, bộ ảnh lần này đã phần nào bù đắp cho điều còn dang dở trong ngày cưới năm xưa.

Vợ chồng Việt Hương kỷ niệm 20 năm bên nhau.

Dịp này, nhạc sĩ Hoài Phương cũng dành những lời nhắn đầy tình cảm cho bạn đời: “20 năm vẫn đẹp nhất trong lòng tôi, hiền nhất, ít nói... Nhưng chốt lại, vợ là bầu trời của tôi. Mãi yêu em vợ ơi. 20 năm rồi mới thấy vợ mặc váy cưới, đẹp thật, xinh xắn”.