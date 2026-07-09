Triển khai hệ thống pin lưu trữ năng lượng quy mô lớn của VinEnergo

(VTC News) -

Việc hoàn thành lắp đặt và đóng điện toàn bộ 5 hệ thống BESS tại 5 trạm biến áp 110 kV gồm Bắc Thăng Long, Quang Minh, Sài Đồng 2, Phùng Xá và Thanh Oai đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình ứng dụng công nghệ lưu trữ năng lượng trên lưới điện Hà Nội.

Giải pháp này giúp tăng khả năng lưu trữ điện và phát lại vào thời điểm cần thiết, góp phần hỗ trợ vận hành lưới điện trong các khung giờ phụ tải cao, tăng khả năng điều tiết và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn Thủ đô.

Hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) được EVNHANOI lựa chọn do Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo phát triển và cung cấp, thông qua nhà máy sản xuất pin lưu trữ VinES Hà Tĩnh. Công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có khả năng nghiên cứu, phát triển và triển khai các dự án BESS quy mô lớn được ứng dụng trên lưới điện quốc gia.

Hệ thống BESS do VinEnergo cung cấp được lắp đặt và vận hành tại trạm biến áp Phùng Xá (Hà Nội).

Theo VinEnergo, công ty đã triển khai 5 hệ thống BESS có công suất 10MW/20MWh tại 5 trạm biến áp của Thủ đô, tương đương với tổng công suất 50MW/100MWh, trong đó mỗi hệ thống bao gồm 4 container kích thước chuẩn 20 feet, dung lượng danh định đạt 5.015 kWh/container.

Mỗi hệ thống BESS như vậy có khả năng lưu trữ khoảng 20.000 kWh điện, tương đương với lượng điện sử dụng trong một ngày của gần 2.000 hộ gia đình.

Các container trong hệ thống BESS đều được trang bị công nghệ làm mát chủ động bằng chất lỏng, giúp kiểm soát nhiệt độ cell pin chính xác, giảm chênh lệch nhiệt giữa các cell pin và kéo dài tuổi thọ hệ thống.

Hệ thống lưu trữ năng lượng do VinEnergo cung cấp được đảm bảo an toàn đa lớp từ cell pin đến toàn bộ container nhờ hệ thống quản lý pin (BMS) có khả năng giám sát điện áp, dòng điện, nhiệt độ, cách điện, trạng thái sạc (State of Charge - SOC), tình trạng sức khỏe pin (State of Health - SOH)…

Bên cạnh đó, hệ thống được tích hợp giải pháp phòng cháy chữa cháy chủ động, có khả năng phát hiện sớm, cảnh báo, cô lập sự cố và tự động kích hoạt cơ chế chữa cháy ngay từ giai đoạn khởi phát, đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống.

Hệ thống BESS do VinEnergo cung cấp được lắp đặt và vận hành tại trạm biến áp Quang Minh (Hà Nội).

Theo giới chuyên gia, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại Thủ đô tiếp tục tăng, đặc biệt trong các thời điểm nắng nóng, việc đưa hệ thống BESS vào vận hành có ý nghĩa thiết thực đối với công tác quản lý phụ tải và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Công nghệ lưu trữ năng lượng cũng tạo thêm công cụ kỹ thuật để ngành điện chủ động hơn trong vận hành hệ thống, hiện đại hóa hạ tầng điện lực và đáp ứng yêu cầu chuyển dịch năng lượng, khi tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo, nguồn điện phân tán và nhu cầu sử dụng điện theo thời điểm ngày càng biến động.

Hệ thống lưu trữ năng lượng BESS được định hướng là một trong những sản phẩm công nghệ chiến lược trong quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển hạ tầng lưới điện tại Việt Nam.

Việc Tập đoàn Vingroup thông qua công ty VinEnergo xây dựng thành công chuỗi giá trị nội địa, từ nghiên cứu, thiết kế, tích hợp hệ thống, sản xuất đến triển khai và vận hành BESS, không chỉ góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ mà còn thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp năng lượng mới, tăng tỷ lệ nội địa hóa, củng cố khả năng cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và trên bản đồ năng lượng xanh thế giới.