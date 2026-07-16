TP.HCM sẽ dùng AI dự đoán xu hướng bệnh tật, dịch bệnh

(VTC News) -

Thông tin được TS.BS Nguyễn Hồng Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết tại hội thảo quốc tế Chuyển đổi số Y tế và xây dựng Bệnh viện thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam - khu vực miền Nam.

Theo ông, thời gian qua TP.HCM đã tiên phong trong quá trình số hóa cũng như chuyển đổi số của ngành y tế.

Ngay từ cuối năm 2025 và đầu năm nay, TP.HCM đã triển khai đồng bộ tại 100% bệnh viện trên địa bàn thành phố. Cụ thể, 163 bệnh viện của TP.HCM hoàn tất triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Trong thời gian tới, Thành phố sẽ sử dụng các công cụ mới như AI để dự đoán xu hướng diễn biến của tình trạng bệnh tật cũng như các dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn.

Nếu kho dữ liệu này được hoàn thành, đây sẽ là công cụ rất lớn để ngành y tế thành phố quản lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến sức khỏe của người dân trên địa bàn thành phố.

Dự kiến đến cuối năm 2026, ngành y tế thành phố sẽ có kho dữ liệu lớn bao gồm tất cả thông tin về y tế, không chỉ về khám chữa bệnh của người dân mà còn nhiều lĩnh vực khác, như quản lý nhân sự ngành y tế, tài chính y tế, bảo trợ xã hội, các đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh và các bệnh mới nổi.

“AI Robot tiếp tân” với nhiệm vụ hướng dẫn, cung cấp thông tin cho người dân tại Bệnh viện Gia Định, TP.HCM. (Ảnh: BVCC)

“Ưu tiên lớn nhất hiện nay là tạo lập hồ sơ sức khỏe cho người dân. Hồ sơ này bao gồm kết quả khám sức khỏe định kỳ cũng như toàn bộ các lần khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai từ ngày 1/7/2026 trên nền tảng Công dân số TP.HCM”, TS.BS Nguyễn Hồng Chương cho biết thêm.

Theo PGS.TS Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu và là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của mỗi quốc gia. Hiện nay, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đang được triển khai mạnh mẽ trên phạm vi cả nước.

Đáng chú ý, cả nước có 1.238 bệnh viện bước đầu nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong hoạt động khám chữa bệnh, quản lý bệnh viện và hỗ trợ ra quyết định chuyên môn.

Đây là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành mô hình bệnh viện thông minh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm tải cho đội ngũ y tế và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh.

“Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chuyển đổi số ngành y tế còn đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Đó là sự chênh lệch về hạ tầng công nghệ giữa các địa phương; nguồn lực đầu tư còn hạn chế; việc chuẩn hóa dữ liệu chưa đồng bộ; năng lực nhân lực công nghệ thông tin còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, vấn đề bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực y tế đang được xã hội hết sức quan tâm”, PGS.TS Trần Quý Tường cho biết.

Bên cạnh đó, cơ chế tài chính cho chuyển đổi số cũng là nội dung được nhiều địa phương, cơ sở y tế quan tâm. Việc xây dựng các chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai chuyển đổi số hiệu quả hơn là nhiệm vụ cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới.

Tại hội thảo, các chuyên gia khẳng định hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) chính là hạ tầng dữ liệu quan trọng nhất, đóng vai trò như “hệ thần kinh trung ương” của y tế hiện đại.

EMR không chỉ giải quyết triệt để vấn đề phân tán dữ liệu của hồ sơ giấy mà còn là tiền đề để kết nối thông tin xuyên suốt từ cộng đồng đến bệnh viện, giúp bác sĩ tiếp cận dữ liệu bệnh sử kịp thời, đưa ra các quyết định điều trị chính xác.

Khi dữ liệu được số hóa và chuẩn hóa, nó trở thành “nhiên liệu” quý giá để ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thúc đẩy y tế dự báo và quản trị hệ thống hiệu quả.

Thay vì tư duy điều trị bị động khi bệnh đã chuyển nặng, EMR cho phép ngành y tế chủ động sàng lọc nguy cơ, quản lý bệnh mạn tính và can thiệp kịp thời trước khi xuất hiện các biến chứng nguy hiểm.