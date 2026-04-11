TP.HCM: Nhiều phường tạm ngưng cấp nước do sự cố rò rỉ trên tuyến ống lớn

(VTC News) -

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (SAWACO) cho biết sẽ tạm ngưng cấp nước trong đêm 11 rạng sáng 12/4/2026 nhằm hỗ trợ khắc phục sự cố rò rỉ tại khu vực tê trụ phòng cháy chữa cháy D1050x150 trên tuyến ống cấp nước D1050, đoạn giao lộ Võ Thị Sáu – Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Theo thông báo, sự cố phát sinh trong quá trình đơn vị thi công là Công ty CPCT Giao thông Sài Gòn đào thăm dò tuyến ống D1050 để đấu nối, di dời trụ phòng cháy chữa cháy D150, dẫn đến rò rỉ tại vị trí tê trụ PCCC. Để đảm bảo an toàn hệ thống và duy trì cấp nước ổn định, liên tục lâu dài, Tổng Công ty đã triển khai phương án ngưng cấp nước khẩn để xử lý.

Thời gian dự kiến thực hiện từ 23 giờ ngày 11/4 đến 5 giờ ngày 12/4/2026. Trong khoảng thời gian này, một số khu vực sẽ bị gián đoạn hoặc nước yếu.

Cụ thể, tại khu vực do Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành quản lý, việc cấp nước sẽ bị gián đoạn một phần tại các phường Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ), Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc (quận 3 cũ).

Khu vực Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân ghi nhận gián đoạn một phần tại các phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng (trừ phường 14 cũ), Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

Tại địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, phường Nhiêu Lộc sẽ bị gián đoạn cấp nước, trong khi phường Phú Nhuận có thể xảy ra tình trạng nước yếu.

Đối với khu vực Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, các phường Linh Xuân (quận Thủ Đức cũ), Tăng Nhơn Phú, Long Bình (quận 9 cũ) có khả năng bị nước yếu.

SAWACO lưu ý, do đặc thù mạng lưới, một số khu vực xa nguồn có thể phục hồi nước chậm hơn so với thời gian dự kiến.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân, Tổng Công ty đã chỉ đạo các đơn vị điều tiết mạng lưới, đồng thời tăng cường cấp nước bằng xe bồn tại các vị trí trọng yếu trong suốt thời gian ngưng nước.

SAWACO cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành công tác khắc phục trong thời gian sớm nhất, đồng thời mong nhận được sự chia sẻ của người dân và các đơn vị. Người dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện… được khuyến nghị chủ động dự trữ nước sạch để phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong thời gian trên.