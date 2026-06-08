PTT Phạm Thị Thanh Trà gặp cựu binh, nhân chứng, bàn tìm hài cốt liệt sĩ 1968

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Tin vui lúc nửa đêm của nhà đầu tư 9X Việt lọt top Forbes 30 Under 30 Asia Bùi Đức Anh vừa được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 Asia 2026, hạng mục Tài chính & Đầu tư, sau gần một thập kỷ theo đuổi công nghệ và đầu tư mạo hiểm.

EVN lên tiếng về khoản lãi gần 52.000 tỷ đồng và số tiền lớn gửi ngân hàng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lên tiếng về báo cáo tài chính năm 2025 được tập đoàn này công bố trước đó với các khoản lỗ, lãi và tiền gửi lớn tại ngân hàng.

Công nghệ 8/6: Prada hợp tác phát triển đồ phi hành gia và SpaceX mở rộng AI Prada bắt tay Axiom Space cho bộ đồ vũ trụ, trong khi SpaceX hợp tác Google Cloud tăng cường AI, mở rộng vị thế trong lĩnh vực công nghệ không gian.

Vì sao người Hàn Quốc thích ăn đồ lên men? Việc người Hàn Quốc ưa chuộng đồ lên men không chỉ đơn thuần là sở thích khẩu vị, mà khởi nguồn từ bản năng sinh tồn qua những mùa đông khắc nghiệt.

Bi kịch mùa World Cup: Dính bẫy cá độ, dân chơi tan cửa nát nhà Từ “thiếu gia tỉnh lẻ” đến “dân chơi Sài thành", tất cả đều chung kết cục nợ nần, mất nhà, gia đình ly tán và cuối cùng là… “lắc bạc trao tay” vì “bẫy” World Cup.

Hành trình 30 năm đổi mới và phát triển bền vững của Japfa tại Việt Nam Japfa Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập, khẳng định cam kết thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của Việt Nam.

Iran bác ý tưởng bồi thường thiệt hại cho đồng minh Mỹ Thứ trưởng Ngoại giao Iran đáp lại báo cáo cho rằng Mỹ có thể sử dụng tài sản của Iran để bồi thường cho đồng minh về những thiệt hại liên quan đến xung đột.

Bác sĩ cảnh báo: Thói quen tắm sau 22h dễ kích hoạt đột quỵ nguy hiểm Bác sĩ cảnh báo thói quen tắm muộn sau 22 giờ vào mùa hè có thể làm xáo trộn nhịp sinh học, gây co mạch đột ngột và làm tăng cao nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Con đường trở thành tỷ phú của 'Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh' Vai Triển Chiêu trong bản phim "Tân Bao Thanh Thiên" do ATV thực hiện năm 1995 của nam diễn viên này để lại dấu ấn khó quên trong lòng công chúng.