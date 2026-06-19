TP.HCM công bố điểm lớp 10 chuyên năm 2026, cao nhất 39,25

(VTC News) -

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2026 - 2027.

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên TP.HCM cụ thể như sau:

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của 4 trường THPT chuyên tại TP.HCM.

Cụ thể, điểm chuẩn nguyện vọng 1 ở trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có điểm chuẩn cao nhất trong 5 trường với 39,25 điểm lớp chuyên Sinh học (nguyện vọng 2 là 39,75 điểm).

Được biết, năm ngoái lớp chuyên Sinh học của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 37,5 và nguyện vọng 2 là 38 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp.

Với điểm chuẩn lớp 10 tiếng Anh tích hợp ở nguyện vọng 1 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có điểm chuẩn cao nhất với 34,25 điểm (nguyện vọng 2 35,25 và nguyện vọng 3 là 35,5 điểm).

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên như sau:

Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên = điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + (điểm môn chuyên × 2).

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 tích hợp như sau:

Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp lớp 9 cấp THCS (theo thang điểm 10) hoặc điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (dành cho thí sinh chưa học tiếng Anh tích hợp bậc THCS).

Học sinh cần theo dõi thông báo trên trang web của trường THPT mà mình trúng tuyển để biết lịch nộp hồ sơ nhập học.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, năm học 2026-2027 có tổng cộng 11.110 thí sinh đăng ký dự thi vào 4 trường THPT chuyên trực thuộc Sở và 1.794 thí sinh đăng ký vào các lớp tích hợp tại 10 trường THPT, nâng tổng số thí sinh dự thi lên gần 13.000 em.

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên TP.HCM, cao nhất... (Ảnh minh họa)

Năm nay, lượng thí sinh đăng ký vào các trường chuyên tăng mạnh. THPT chuyên Lê Hồng Phong nhận được hơn 5.700 hồ sơ, gấp rưỡi năm ngoái.

Tỷ lệ chọi cũng tăng từ 4,9 lên 7,13. Tương tự, lượng thí sinh đăng ký vào chuyên Trần Đại Nghĩa đạt hơn 2.500, tăng gần 900. Tỷ lệ chọi tăng từ 3,5 lên 4,8. Hơn 1.300 học sinh đăng ký vào THPT chuyên Lê Quý Đôn, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, tương đương tỷ lệ chọi 2,52, tăng so mức 2 của năm ngoái.

Năm học 2026-2027, cả 4 trường THPT chuyên của TP.HCM tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Theo quy định, những thí sinh không trúng tuyển vào lớp chuyên hoặc không xác nhận nhập học vẫn được tiếp tục tham gia xét tuyển theo 3 nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập thường đã đăng ký trước đó.