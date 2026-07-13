Tổng thống Ukraine đề xuất gia hạn thiết quân luật lần thứ 20

Theo thông tin trên trang web của Verkhovna Rada, các dự luật liên quan đã được đăng ký để xem xét theo trình tự lập pháp. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết các văn bản này sẽ được chuyển tới các ủy ban chuyên môn của Quốc hội thẩm tra trước khi đưa ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể.

Trong khi đó, hãng thông tấn Ukrinform cho biết các dự luật được đăng ký với số hiệu 15401 và 15402.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo các quyết định đang có hiệu lực, tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên tại Ukraine sẽ kéo dài đến ngày 2/8/2026. Nếu được Quốc hội thông qua, hai biện pháp này sẽ tiếp tục được gia hạn thêm 90 ngày, dự kiến đến ngày 31/10/2026. Đây sẽ là lần thứ 20 Ukraine gia hạn thiết quân luật và tổng động viên kể từ khi hai biện pháp này được áp dụng sau khi xung đột với Nga bùng phát vào ngày 24/2/2022.

Việc áp đặt thiết quân luật được quy định tại Sắc lệnh số 64/2022 của Tổng thống Zelensky, có thời hạn 30 ngày. Kể từ đó, Quốc hội Ukraine nhiều lần thông qua các quyết định gia hạn theo đề xuất của Tổng thống.

Trong thời gian thiết quân luật, một số quyền của công dân có thể bị hạn chế tạm thời theo quy định của Hiến pháp Ukraine. Bên cạnh đó, các quyền và lợi ích hợp pháp của pháp nhân cũng có thể chịu những hạn chế nhất định khi cần thiết phục vụ yêu cầu quốc phòng và an ninh.

Theo quy định hiện hành, nam giới Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 không được phép xuất cảnh trong thời gian tổng động viên, ngoại trừ một số trường hợp được pháp luật quy định. Những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong thời gian tổng động viên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án lên tới 5 năm tù.

Việc duy trì tình trạng thiết quân luật cũng đồng nghĩa Ukraine chưa thể tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội hoặc chính quyền địa phương. Hiến pháp Ukraine quy định không tiến hành bầu cử trong thời gian áp dụng thiết quân luật. Do đó, dù nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kết thúc vào ngày 20/5/2024, nước này vẫn chưa tổ chức bầu cử tổng thống mới.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Tổng thống Zelensky khẳng định thiết quân luật chỉ có thể được dỡ bỏ khi Ukraine nhận được các bảo đảm an ninh đáng tin cậy. Theo ông, ngay cả trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn, việc chấm dứt thiết quân luật sẽ chỉ được xem xét khi nguy cơ tái diễn xung đột không còn hiện hữu.