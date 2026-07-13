(VTC News) -

Nga tung video tấn công cảng Ukraine bằng UAV tích hợp AI

Theo tuyên bố hôm Chủ nhật (11/7), các cuộc tấn công nhằm “làm suy giảm năng lực vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự của đối phương tại khu vực tác chiến trên Biển Đen”. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ít nhất bốn tàu bị đánh trúng, gồm một tàu phà chở hàng, một tàu chở hàng rời (bulker), một tàu tuần tra và một tàu cá đã được cải hoán thành tàu mang xuồng không người lái trên biển.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, toàn bộ các mục tiêu đều bị tấn công bằng máy bay không người lái phản lực Geran-4 “Seeker”.

Phiên bản “Seeker” của dòng UAV Geran được cho là được trang bị hệ thống thị giác máy sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép máy bay không người lái tự tìm kiếm, nhận dạng và khóa mục tiêu mà không cần sự can thiệp của người điều khiển.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố các đoạn video được ghi lại từ chính camera trên những chiếc UAV cảm tử khi chúng tiếp cận mục tiêu. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của các tàu bị tấn công, do chưa có hình ảnh giám sát từ máy bay không người lái hoặc nguồn độc lập khác.

Theo các đoạn video, tất cả UAV tham gia cuộc tấn công dường như đều khóa mục tiêu vào phần thượng tầng của các con tàu trước khi lao xuống.

Hôm 11/7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này vẫn có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng không mà các nước phương Tây viện trợ cho Kiev và “đánh trúng một cách đáng tin cậy mọi mục tiêu trên toàn lãnh thổ Ukraine”.

Bộ này cũng nhấn mạnh các đợt tấn công đang tiếp diễn nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine, cũng như các tàu được cho là vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự cho chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Trong những tuần gần đây, quân đội Nga gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng và các cơ sở hạ tầng trọng yếu có mục đích sử dụng kép của Ukraine, liên tục triển khai các đợt tập kích quy mô lớn bằng UAV cảm tử cùng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Theo Moskva, chiến dịch này được tiến hành nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà Kiev bị cáo buộc thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Nga cho rằng các cuộc tấn công này gia tăng trong bối cảnh lực lượng Ukraine liên tiếp gặp bất lợi trên chiến trường.