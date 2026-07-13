Nga chặn chiến dịch tấn công 'quy mô lớn' từ Ukraine

(VTC News) -

Hôm 13/7, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) cho biết lực lượng này đã ngăn chặn một loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine nhằm vào hai căn cứ không quân quân sự nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) cho biết, các cơ quan tình báo Ukraine cố gắng tấn công các căn cứ không quân Shagol và Ukrainka, nằm ở vùng Chelyabinsk và Amur. FSB cho biết các nghi phạm đã bị bắt giữ.

Binh sĩ Ukraine với máy bay không người lái. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin từ FSB, Ukraine sử dụng khinh khí cầu và máy bay không người lái để vận chuyển thùng chứa máy bay không người lái đến vùng Bryansk, sau đó sẽ được vận chuyển đến hai mục tiêu.

Vụ tấn công bị ngăn chặn này tương tự với vụ tấn công năm 2025 của lực lượng Ukraine nhằm vào các căn cứ không quân Nga, bao gồm cả căn cứ Ukrainka. Vụ tấn công thời điểm đó được cho là đã phá hủy khoảng 10 máy bay của Nga.

FSB cũng tuyên bố lực lượng này ngăn chặn một vụ tấn công tương tự vào cuối tuần qua. Mục tiêu của vụ tấn công nhắm vào một căn cứ không quân ở vùng Rostov phía nam, giáp biên giới Ukraine.

Trong những tuần gần đây, quân đội Nga gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng và các cơ sở hạ tầng trọng yếu có mục đích sử dụng kép của Ukraine, liên tục triển khai các đợt tập kích quy mô lớn bằng UAV cảm tử cùng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Theo Moskva, chiến dịch này được tiến hành nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà Kiev bị cáo buộc thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Nga cho rằng các cuộc tấn công này gia tăng trong bối cảnh lực lượng Ukraine liên tiếp gặp bất lợi trên chiến trường.