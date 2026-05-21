Điện Kremlin: Ông Putin và ông Trump có thể gặp nhau vào tháng 11

Một số diễn biến quốc tế gần đây cho thấy quan hệ giữa các cường quốc tiếp tục có nhiều biến động trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau bên lề hội nghị APEC tại Trung Quốc vào tháng 11 tới, dù hiện chưa có cuộc hội đàm nào được lên lịch chính thức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) (Ảnh: Reuters)

Ông Putin, người vừa có chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày tới Trung Quốc, đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông dự định tham dự hội nghị APEC tại Thâm Quyến vào ngày 18-19/11. Ông Trump, người cũng tới Trung Quốc tuần trước, được cho là đã phát tín hiệu sẽ tham gia sự kiện này.

“Tổng thống của chúng tôi đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị APEC”, ông Ushakov nói với các phóng viên hôm thứ Tư. “Tôi nghĩ rằng trong mọi trường hợp, nếu cả hai nhà lãnh đạo đều có mặt tại Trung Quốc, họ có thể sẽ gặp nhau và tổ chức một cuộc trao đổi nào đó”, ông nói.

Trợ lý Tổng thống Nga cho biết thêm: “Cho đến nay điều này vẫn chưa được thống nhất, nhưng với triển vọng như vậy, khó có khả năng bất kỳ bên nào từ chối”.

Nếu diễn ra, cuộc gặp tại Trung Quốc sẽ nối tiếp hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Trump tại Alaska hồi tháng 8/2025 - cuộc gặp trực tiếp đầu tiên và duy nhất giữa lãnh đạo Nga và Mỹ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022.

Cuộc gặp tại Alaska kết thúc mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, song cả hai bên đều mô tả đây là cuộc đối thoại mang tính xây dựng.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump nhiều lần vừa chỉ trích ông Putin vì tiến trình hòa bình Ukraine đình trệ, vừa ca ngợi mối quan hệ cá nhân giữa hai người. Hai nhà lãnh đạo đã thực hiện nhiều cuộc điện đàm tập trung vào xung đột Ukraine cùng các vấn đề quốc tế lớn khác, bao gồm cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.

Tuần trước, ông Trump gợi ý khả năng thăm Nga trong năm nay khi nói với các phóng viên rằng ông sẽ “làm mọi điều cần thiết” để thúc đẩy giải pháp cho xung đột Ukraine, trong bối cảnh các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moskva và Kiev do Washington hậu thuẫn đang rơi vào bế tắc.

Điện Kremlin cho biết ông Putin sẵn sàng đón tiếp ông Trump.