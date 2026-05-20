Bên trong Điếu Ngư Đài - nơi Tổng thống Putin từng lưu trú hơn 20 lần ở Trung Quốc

Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, hoạt động ngoại giao được đẩy mạnh. Năm 1958, Trung Quốc quyết định chọn khu thắng cảnh Điếu Ngư Đài để xây dựng nhà khách quốc gia, do Bộ Ngoại giao phụ trách. Sau hơn một năm thi công, 17 tòa nhà tiếp đón được hoàn thành. Phần lớn là các công trình hai tầng bằng gạch đỏ, giữ nguyên nét kiến trúc bên ngoài nhưng được trang bị nội thất hiện đại. Trong đó, Tòa nhà số 18 - khu dành cho các nguyên thủ - được xem là sang trọng nhất