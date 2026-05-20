Xuất bản ngày 20/05/2026 09:31 PM
Cập nhật lúc 09:43 PM ngày 20/05/2026

Bên trong Điếu Ngư Đài - nơi Tổng thống Putin từng lưu trú hơn 20 lần ở Trung Quốc

Điếu Ngư Đài, nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu trú trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc kéo dài hai ngày đang thu hút sự chú ý.

Tổng thống Vladimir Putin thăm chính thức Trung Quốc ngày 19-20/5. Ông lưu trú tại "Tổng thống lâu", công trình được xem là sang trọng và uy nghi nhất trong khuôn viên Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh. Theo Tân Hoa xã, kể từ năm 2013, ông Putin đã thăm Trung Quốc hơn 20 lần và có hơn 40 cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mỗi khi tới Trung Quốc, ông Putin thường ở tại biệt thự số 18.

Điếu Ngư Đài vốn là một khu vườn hoàng gia cổ của Trung Quốc. Cuối thập niên 1950, nơi đây được cải tạo thành một trong mười công trình lớn của Bắc Kinh, đồng thời trở thành địa điểm quan trọng phục vụ hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Trung Quốc và là nơi đón tiếp nguyên thủ quốc tế.

Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài nằm trong khu thắng cảnh cổ cùng tên ở phía tây Bắc Kinh, gần công viên Ngọc Uyên Đàm. Khuôn viên có tổng diện tích khoảng 420.000 m². Nơi đây nổi bật với không gian thanh tĩnh, nhiều đình đài, hồ nước, cầu đá, cây xanh và hoa cỏ, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống Trung Hoa với phong cách hiện đại. Điếu Ngư Đài, còn được gọi là “Đài Câu Cá”. Tên gọi này xuất phát từ thời Hoàng đế Kim Chương Tông, người từng cho xây một đài câu cá tại đây. Khu vực này đã có lịch sử hơn 800 năm.

Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, hoạt động ngoại giao được đẩy mạnh. Năm 1958, Trung Quốc quyết định chọn khu thắng cảnh Điếu Ngư Đài để xây dựng nhà khách quốc gia, do Bộ Ngoại giao phụ trách. Sau hơn một năm thi công, 17 tòa nhà tiếp đón được hoàn thành. Phần lớn là các công trình hai tầng bằng gạch đỏ, giữ nguyên nét kiến trúc bên ngoài nhưng được trang bị nội thất hiện đại. Trong đó, Tòa nhà số 18 - khu dành cho các nguyên thủ - được xem là sang trọng nhất

Nhà khách Điếu Ngư Đài được xây dựng và hoàn thành trước dịp quốc khánh năm 1959. Từ đó đến nay, nơi đây đã tiếp đón hơn 1.400 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước, đồng thời trở thành địa điểm diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng. Trong khuôn viên vẫn còn lưu giữ hàng trăm cây cổ thụ cùng nhiều cây lưu niệm do các nguyên thủ quốc tế trồng trong các chuyến thăm.

Khách sạn Điếu Ngư Đài, toà nhà số 17 được thiết kế theo phong cách hiện đại, tích hợp nhiều không gian chức năng. Ngoài khu lưu trú, nơi đây còn có bể bơi, khu giải trí, phòng hội nghị và sảnh tiệc phục vụ các sự kiện lớn. Phòng họp tại tòa nhà số 17 từng là nơi diễn ra các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, với sự tham gia của Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ, Nga và Nhật Bản trong giai đoạn 2003-2007.

Khánh Ly(Nguồn: People Weekly)
