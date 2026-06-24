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Xuất bản ngày 24/06/2026 11:05 AM
Cập nhật lúc 11:14 AM ngày 24/06/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Anh Văn
Anh Văn
(VTC News) -

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì Hội nghị Quân uỷ Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 24/6, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ hai. (Ảnh: Hiền Hòa)

Sáng 24/6, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ hai. (Ảnh: Hiền Hòa)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Hiền Hòa)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Hiền Hòa)

Cùng dự và điều hành Hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Hiền Hòa)

Cùng dự và điều hành Hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Hiền Hòa)

Tham dự Hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng các ban Đảng Trung ương...(Ảnh: Hiền Hòa)

Tham dự Hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng các ban Đảng Trung ương...(Ảnh: Hiền Hòa)

Hội nghị thảo luận và thông qua Báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; thông qua kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm 2026. (Ảnh: Hiền Hòa)

Hội nghị thảo luận và thông qua Báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; thông qua kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm 2026. (Ảnh: Hiền Hòa)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Hiền Hòa)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Hiền Hòa)

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