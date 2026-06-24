Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương
Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.
Khắc phục nhận thức lệch lạc, coi quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải dứt khoát khắc phục nhận thức lệch lạc, coi quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt.
Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội dự kiến khai mạc trong tháng 8
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức Kỳ họp Quốc hội không thường lệ, dự kiến khai mạc trong tháng 8.
Công an Đà Nẵng xử lý hơn 100 người bình luận xuyên tạc trên các trang phản động
Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều tài khoản Facebook bình luận nội dung xuyên tạc trên các trang mạng phản động như “thoibao.de”, “Lê Trung Khoa”, “Nguyễn Văn Đài”.
'Tỷ phú ngầm' chuyên đóng vai phụ phim Châu Tinh Trì, lập di chúc ở tuổi U60
Ngoài gia thế hiển hách, nam diễn viên Đặng Triệu Tôn gây chú ý bởi mối quan hệ gắn bó với ba bạn gái và quyết định lập sẵn di chúc do sức khỏe có dấu hiệu giảm sút.
Điều tra vụ hàng loạt ô tô bị chém thủng kính ở Hà Nội
Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đang xác minh vụ việc nhiều ô tô con đỗ trên phố Nguyễn Hoàng Tôn bị kẻ gian chém thủng kính chắn gió.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì Hội nghị Quân uỷ Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2025-2030.
Châu Âu oằn mình chống chọi nắng nóng kỷ lục
Nhiệt độ vượt 40 độ C tại nhiều nơi, trường học đóng cửa, tàu hỏa hủy chuyến, khiến cuộc sống tại nhiều khu vực châu Âu rơi vào tình trạng đảo lộn chưa từng có.
Dàn người đẹp Miss Multicultural World 2026 diện áo dài, tìm hiểu văn hóa Việt
Dàn thí sinh của cuộc thi Miss Multicultural World 2026 tham quan Khu khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội, Bảo tàng Quốc hội và Hội trường Diên Hồng.
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