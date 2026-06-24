Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Ngoài gia thế hiển hách, nam diễn viên Đặng Triệu Tôn gây chú ý bởi mối quan hệ gắn bó với ba bạn gái và quyết định lập sẵn di chúc do sức khỏe có dấu hiệu giảm sút.

Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đang xác minh vụ việc nhiều ô tô con đỗ trên phố Nguyễn Hoàng Tôn bị kẻ gian chém thủng kính chắn gió.

Nhiệt độ vượt 40 độ C tại nhiều nơi, trường học đóng cửa, tàu hỏa hủy chuyến, khiến cuộc sống tại nhiều khu vực châu Âu rơi vào tình trạng đảo lộn chưa từng có.

Trong thời điểm viêm màng não do não mô cầu gia tăng, bác sĩ khuyên cha mẹ thường xuyên theo dõi sức khỏe con, kiểm tra lịch tiêm và thực hiện biện pháp phòng bệnh.

Sau khi làm hòa chưa được bao lâu, Khuê - Cương lại rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn khi những hiểu lầm về tình cảm và quá khứ bị đẩy lên đỉnh điểm bởi kế hoạch của Lan.