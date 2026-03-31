Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý I/2026

(VTC News) -

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý I/2026. (Ảnh: Bộ Công an)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an cho biết, trong quý I/2026, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều vấn đề mới tác động trực tiếp đến an ninh lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương được tổ chức để rà soát đánh giá chất lượng, tiến độ, hiệu quả các công tác trọng tâm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2026 nhằm quán triệt, triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc lực lượng Công an Nhân dân gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, hội nghị cũng thảo luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, triển khai thực chất, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, thống nhất các chủ trương, giải pháp biến nguy thành cơ, bảo vệ vững chắc an ninh, lợi ích quốc gia trong mọi tình huống.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ nghiên cứu, cho ý kiến vào các văn bản gồm: Báo cáo kết quả công tác trọng tâm của Đảng ủy Công an Trung ương quý I/2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; Đánh giá công tác công an quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã giải quyết giữa các kỳ họp…