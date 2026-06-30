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Xuất bản ngày 30/06/2026 06:01 PM
Xuất bản ngày 30/06/2026 06:01 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về đối ngoại và hội nhập quốc tế

Chiều 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế

Toàn cảnh phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về đối ngoại và hội nhập quốc tế - 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về đối ngoại và hội nhập quốc tế - 5
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại phiên họp.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại phiên họp.

(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chu-tri-phien-hop-ve-doi-ngoai-va-hoi-nhap-quoc-te-post1311041.vov

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