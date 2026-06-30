Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về đối ngoại và hội nhập quốc tế

(Nguồn: Báo điện tử VOV)
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Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM được thành lập, với 24 thành viên, do Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban.
Câu nói phấn khởi, chân tình ấy tôi tình cờ nghe được từ nhiều đảng viên trên đường trở về, ngay sau khi bước ra khỏi hội trường học tập, quán triệt Nghị quyết 10.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, TP sẽ tạo dựng môi trường để người tài có khả năng được nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển lâu dài.
Chiều 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Nhóm 4 thiếu niên ở Bắc Ninh phân công 1 người đứng xin đi nhờ xe, sau đó điều nạn nhân vào chỗ vắng để đồng bọn đeo mặt nạ, dùng dao khống chế cướp tài sản.
Theo quy định mới được Chính phủ ban hành, việc đánh giá viên chức không còn thực hiện chủ yếu vào cuối năm như trước, mà diễn ra thường xuyên theo tháng, quý.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các địa phương khẩn trương ứng phó mưa lũ, rà soát điểm sạt lở, ngập úng, bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông.
Công an TP.HCM kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan vụ phát hiện bộ xương người trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.
Chỉ ít ngày trước vòng 1/16 World Cup 2026, FIFA đề xuất chỉ tung đồng xu một lần trước loạt luân lưu để tăng tính công bằng, nhưng không được chấp thuận.
Từ 1/7, Hà Nội triển khai thí điểm Vùng phát thải thấp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ.
Tại Công ty, chuyển đổi số trở thành chiến lược phát triển xuyên suốt, tạo nền tảng cho mục tiêu xây dựng hệ thống cấp nước thông minh, hiện đại và bền vững.
Xe khách từ 9 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên sẽ tiếp tục bị cấm lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên từ ngày 1/7 đến 31/12/2026.
SN-2 DHA cấu trúc từ vi tảo được nhiều mẹ quan tâm khi chọn nguồn bổ sung cho não bộ và thị giác thai nhi.
Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Cômg an TP Huế) phát hiện, xử phạt tài xế ô tô điện lái xe vượt rào chắn đường sắt.
Theo đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, thông tin quy hoạch lan truyền trên mạng là của các doanh nghiệp ngoài tự làm, có những cơ sở nhất định nhưng không đầy đủ, không mang tính chính thống.
Tại lễ vinh danh VARS AWARDS 2026, Future Tech được trao danh hiệu "Top 5 đơn vị dẫn đầu phát triển nền tảng công nghệ cho môi giới bất động sản và khách hàng".
Không quân Mỹ lần đầu tiết lộ máy bay ném bom tàng hình B-2A Spirit có thể sử dụng tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158C trong cuộc tập trận đánh chìm gần đây.
Trong những ngày đầu tháng 7/2026, vùng áp thấp khả năng di chuyển vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão với xác suất 60-65%.
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