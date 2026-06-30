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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về đối ngoại và hội nhập quốc tế Chiều 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bắt nhóm thiếu niên đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh Nhóm 4 thiếu niên ở Bắc Ninh phân công 1 người đứng xin đi nhờ xe, sau đó điều nạn nhân vào chỗ vắng để đồng bọn đeo mặt nạ, dùng dao khống chế cướp tài sản.

Chính phủ quy định chấm điểm, đánh giá viên chức hằng tháng hoặc hằng quý Theo quy định mới được Chính phủ ban hành, việc đánh giá viên chức không còn thực hiện chủ yếu vào cuối năm như trước, mà diễn ra thường xuyên theo tháng, quý.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lớn, rà soát nguy cơ sạt lở Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các địa phương khẩn trương ứng phó mưa lũ, rà soát điểm sạt lở, ngập úng, bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông.

Công an kêu gọi cung cấp thông tin vụ bộ xương người tại khu đô thị ĐHQG TP.HCM Công an TP.HCM kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan vụ phát hiện bộ xương người trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đề xuất đổi cách tung đồng xu trước loạt luân lưu của FIFA bị bác bỏ Chỉ ít ngày trước vòng 1/16 World Cup 2026, FIFA đề xuất chỉ tung đồng xu một lần trước loạt luân lưu để tăng tính công bằng, nhưng không được chấp thuận.

Từ 1/7, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp Từ 1/7, Hà Nội triển khai thí điểm Vùng phát thải thấp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ.

Cấp nước Chợ Lớn tăng tốc chuyển đổi số, hướng đến hệ thống cấp nước thông minh Tại Công ty, chuyển đổi số trở thành chiến lược phát triển xuyên suốt, tạo nền tảng cho mục tiêu xây dựng hệ thống cấp nước thông minh, hiện đại và bền vững.

Từ 1/7, tiếp tục cấm xe khách từ 9 chỗ, xe tải từ 6 trục trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên Xe khách từ 9 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên sẽ tiếp tục bị cấm lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên từ ngày 1/7 đến 31/12/2026.

DHA cho thai nhi và mẹ bầu trong 1000 ngày vàng SN-2 DHA cấu trúc từ vi tảo được nhiều mẹ quan tâm khi chọn nguồn bổ sung cho não bộ và thị giác thai nhi.

Tài xế ô tô điện liều mạng lái xe vượt rào chắn đường sắt lúc tàu đang đến Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Cômg an TP Huế) phát hiện, xử phạt tài xế ô tô điện lái xe vượt rào chắn đường sắt.

Xuất hiện website tra cứu quy hoạch Hà Nội: Sở Quy hoạch Kiến trúc nói có người 'cài đè' phần mềm Theo đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, thông tin quy hoạch lan truyền trên mạng là của các doanh nghiệp ngoài tự làm, có những cơ sở nhất định nhưng không đầy đủ, không mang tính chính thống.

Future Tech lọt Top 5 đơn vị phát triển nền tảng công nghệ cho môi giới BĐS Tại lễ vinh danh VARS AWARDS 2026, Future Tech được trao danh hiệu "Top 5 đơn vị dẫn đầu phát triển nền tảng công nghệ cho môi giới bất động sản và khách hàng".

Mỹ lần đầu tiết lộ sức mạnh thực sự của máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit Không quân Mỹ lần đầu tiết lộ máy bay ném bom tàng hình B-2A Spirit có thể sử dụng tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158C trong cuộc tập trận đánh chìm gần đây.