Diện mạo sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi sau nửa năm thi công thần tốc

Điểm nhấn kiến trúc của dự án là thiết kế lấy cảm hứng từ Trống đồng Đông Sơn, kết hợp bản sắc văn hóa Việt Nam với kiến trúc thể thao hiện đại. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng thể thao của Thủ đô, tạo nền tảng để Hà Nội hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện thể thao lớn của khu vực, châu Á và thế giới trong tương lai.