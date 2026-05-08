Đại công trường sân vận động 60.000 chỗ sáng đèn xuyên đêm ở Hưng Yên

Sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên được xây dựng với quy mô 60.000 chỗ ngồi, do Bộ Công an làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án thể thao lớn nhất cả nước hiện nay, nằm trong tổ hợp thể thao dịch vụ rộng khoảng 92ha và được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn FIFA để phục vụ các giải đấu quốc tế trong tương lai.