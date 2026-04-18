Toàn cảnh dự án 9.600 tỷ nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang từng bước được triển khai với quy mô lớn, tổng mức đầu tư gần 9.600 tỷ đồng.
Tuyến đường dài khoảng 21,7 km, bắt đầu từ khu vực phường Yên Nghĩa và kết thúc tại xã Xuân Mai, được thiết kế với mặt cắt ngang rộng từ 50-60 m, vận tốc khai thác 80-100 km/h.
Theo quy hoạch, tuyến đường có quy mô từ 8-10 làn xe, một số đoạn mở rộng hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 17/4 tại khu vực xã Phú Nghĩa, một số đoạn tuyến đã hoàn thiện lớp bê tông nhựa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân cũng như phục vụ thi công các hạng mục tiếp theo.
Tại nhiều vị trí khác, các đơn vị thi công đang triển khai lu lèn nền đường, hoàn thiện kết cấu mặt đường.
Tuy nhiên, việc triển khai vẫn diễn ra theo từng đoạn rời rạc. Một số khu vực chưa được bàn giao mặt bằng khiến công tác thi công chưa thể thực hiện đồng bộ trên toàn tuyến. Các nhà thầu hiện tập trung thi công tại những đoạn đủ điều kiện, đồng thời chờ hoàn tất giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại.
Tại công trường cầu Mai Lĩnh, nhiều mũi thi công đang được duy trì. Đến nay, phần kết cấu chính của cầu đang được triển khai theo kế hoạch, trong đó đã hoàn thành một phần các phiến dầm và tiếp tục thi công cọc khoan nhồi để bảo đảm tiến độ chung.
Sống gần khu vực cầu, chị Ngọc Chi (trú ở xã Phú Nghĩa) cho biết việc đi lại qua đây lâu nay gặp nhiều khó khăn do mặt đường hẹp, phương tiện đông. “Giờ cao điểm thường xuyên ùn ứ, xe lớn nhỏ đi chung nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân mong tuyến đường sớm được mở rộng, hoàn thiện để việc đi lại thuận tiện hơn”, chị Chi nói.
Nút giao Quốc lộ 6 với đường Vành đai 4 đang được triển khai xây dựng.
Dự án nâng cấp Quốc lộ 6 được xác định là công trình quan trọng của Hà Nội, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của khu vực xã Xuân Mai và các địa phương lân cận. Riêng đoạn qua Xuân Mai có chiều dài hơn 6,5 km, với diện tích đất thu hồi lên tới hàng chục héc-ta, liên quan đến hàng nghìn thửa đất.
Đến giữa tháng 4, địa phương đã bàn giao hơn 60% diện tích cho chủ đầu tư. Phần diện tích còn lại đang được tiếp tục vận động, hoàn thiện các thủ tục để bàn giao trong thời gian tới, với mục tiêu hoàn thành trong quý II/2026. (Trong ảnh: Nhiều hộ dân xã Xuân Mai đã chủ động thu dọn tài sản, tháo dỡ công trình để phục vụ dự án)
Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến sẽ hoàn tất trong quý II/2026. Đây được xem là điều kiện quan trọng để các đơn vị thi công có thể triển khai đồng bộ, rút ngắn thời gian hoàn thành dự án.
Khi hoàn thành, tuyến Quốc lộ 6 Ba La - Xuân Mai được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương dọc tuyến.
