Xuất bản ngày 13/04/2026 06:30 AM
Hà Nội xây 'siêu cầu' hơn 20.000 tỷ đồng, người dân gấp rút dỡ nhà trả mặt bằng

Những ngày này, người dân ở ngõ 310 Nghi Tàm (phường Hồng Hà, Hà Nội) tất bật di dời, tháo dỡ nhà cửa, khẩn trương bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án cầu Tứ Liên.

Video: Người dân tất bật di dời đồ đạc tháo dỡ nhà để làm trụ cầu Tứ Liên.

Dự án cầu Tứ Liên được quy hoạch kết nối từ khu vực nút giao đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa, có tổng chiều dài khoảng 5,15km. Tổng mức đầu tư dự kiến vượt 20.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố Hà Nội.

Khu vực ngõ 310 Nghi Tàm được xác định là vị trí quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc xây trụ cầu Tứ Liên.

Để triển khai dự án cầu Tứ Liên, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi tại phường Hồng Hà vào khoảng gần 294.000 m², liên quan tới 732 thửa đất. Trong đó, có 339 thửa đất gắn liền với nhà ở, 233 thửa đất nông nghiệp, 151 thửa thuộc khu vực bãi bồi và bãi giữa, cùng với 9 thửa đất do các tổ chức quản lý.

Đến thời điểm hiện tại, phường Hồng Hà đã hoàn tất công tác điều tra, kiểm đếm toàn bộ 732 thửa đất. Đồng thời, 332 phương án đã được phê duyệt, tương ứng với 521 thửa đất. Diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt 179.122,8 m², tương đương khoảng 90% phần diện tích phục vụ thi công trụ cầu và chiếm 60,96% tổng diện tích toàn dự án. Phần mặt bằng này nằm trong phạm vi thi công 29/38 trụ cầu chính (từ P10 đến P37) cùng 17/24 trụ phụ trên tuyến đường Âu Cơ và Nghi Tàm. Bên cạnh đó, phường cũng đã tổ chức bốc thăm tái định cư cho 169 trường hợp với 183 lô đất tại xã Thư Lâm.

Người dân sinh sống hai bên ngõ 310 Nghi Tàm trong diện giải tỏa đang tất bật thu xếp, di chuyển đồ đạc. Dọc tuyến đường, xe ba gác và xe tải nối đuôi nhau, liên tục phục vụ việc vận chuyển.

Lực lượng thanh niên và dân quân tự vệ được huy động, hỗ trợ người dân di dời tài sản một cách nhanh chóng.

Chủ cửa hàng điện nước Giang Nam chia sẻ, ngay khi nhận được thông tin phải di dời, gia đình chị đã chủ động tìm địa điểm thuê mới ở khu vực lân cận. Tuy nhiên, do việc kinh doanh tại nơi cũ đang thuận lợi, chị không khỏi băn khoăn liệu khi chuyển sang địa điểm mới có làm ăn thuận lợi như trước hay không.

Việc rời xa mái nhà đã gắn bó suốt nhiều năm không phải là điều dễ dàng nhưng ông Dự (một người dân sinh sống ở ngõ 310 Nghi Tàm) cho biết, vì diện mạo mới của Thủ đô, gia đình ông hoàn toàn đồng thuận và sẵn sàng bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, với sự quan tâm của chính quyền, khu tái định cư sẽ được đầu tư hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống và phát triển tốt hơn so với trước.

Từng chuyến xe nối tiếp nhau vận chuyển đồ đạc, phục vụ việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Nhiều khu nhà đã được người dân chủ động tháo dỡ, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho chính quyền phục vụ triển khai dự án.

Khu vực cuối ngõ 310 Nghi Tàm cơ bản đã hoàn tất việc tháo dỡ.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phường Hồng Hà đã chủ động kiến nghị UBND TP Hà Nội bổ sung chính sách hỗ trợ tạm cư cho các hộ có đất ở hợp pháp phải thuê nhà trong thời gian xây dựng chỗ ở mới, đồng thời đề xuất cơ chế đặc thù cho những trường hợp khó khăn, chưa đủ điều kiện tái định cư được thuê hoặc mua nhà ở xã hội.

Minh Đức
