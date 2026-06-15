Tình bạn nhiều thăng trầm của David Beckham và Tom Cruise

(VTC News) -

Mới đây, David Beckham được vinh danh với ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Điều gây chú ý không chỉ là khoảnh khắc huyền thoại bóng đá Anh được ghi tên vào lịch sử văn hóa đại chúng Mỹ, mà còn bởi sự xuất hiện đặc biệt của Tom Cruise.

Tom Cruise xuất hiện trong lễ vinh danh David Beckham trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Hình ảnh Tom Cruise đứng cạnh Victoria Beckham, dành những lời ca ngợi đầy trân trọng cho David Beckham khiến nhiều người bất ngờ. Suốt nhiều năm qua, mối quan hệ giữa tài tử Hollywood và gia đình Beckham từng được cho là đã rơi vào trạng thái "đóng băng", gần như không còn bất kỳ sự tương tác công khai nào.

Tình bạn bắt đầu từ đầu những năm 2000

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, David Beckham và Tom Cruise quen biết từ năm 2003. Khi đó, Cruise đang hẹn hò nữ diễn viên Penelope Cruz và thường xuyên sang châu Âu làm việc. Chính Penelope Cruz được cho là người kết nối hai ngôi sao nổi tiếng.

Một năm sau, Tom Cruise tới Tây Ban Nha theo dõi Beckham thi đấu cho Real Madrid. Kể từ đó, họ duy trì liên lạc và nhanh chóng trở nên thân thiết.

David Beckham và Tom Cruise quen biết từ năm 2003.

Mức độ gắn bó của cả hai từng khiến truyền thông quốc tế ngạc nhiên. Năm 2005, khi Victoria Beckham sinh cậu con trai thứ ba, vợ chồng Beckham đặt tên con là Cruz. Trong cuốn sách The Beckham Experiment xuất bản năm 2009, David Beckham thừa nhận anh rất thích họ "Cruise" của người bạn nổi tiếng nên lấy cảm hứng từ đó để đặt tên cho con trai.

Năm 2006, dù không thể dự đám cưới của Tom Cruise và Katie Holmes tại Italy vì bận thi đấu cho Real Madrid, Beckham vẫn sắp xếp thời gian sang chúc mừng bạn thân sau đó.

Bước ngoặt lớn trong tình bạn của họ đến vào năm 2007 khi Beckham chuyển sang Mỹ thi đấu cho LA Galaxy.

Khi gia đình Beckham đặt chân tới Los Angeles, Tom Cruise gần như trở thành "hướng dẫn viên" giúp họ nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới. Theo New York Post, Cruise tổ chức nhiều bữa tiệc, giới thiệu bạn bè và tạo điều kiện để vợ chồng Beckham xây dựng các mối quan hệ trong giới giải trí Mỹ.

BeckVic và TomKat là một trong những nhóm bạn quyền lực nhất Hollywood.

Gia đình Beckham thậm chí mua nhà gần nơi ở của Tom Cruise và Katie Holmes. Hai gia đình thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các buổi tiệc, sự kiện giải trí, lễ ra mắt phim và những trận đấu thể thao.

Năm 2008 được xem là thời kỳ thân thiết nhất của họ. Tom Cruise và Katie Holmes thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ Beckham thi đấu cho LA Galaxy. Trong khi đó, vợ chồng Beckham cũng có mặt tại nhiều sự kiện điện ảnh quan trọng của Tom Cruise.

Báo chí Mỹ khi ấy gọi BeckVic và TomKat là một trong những nhóm bạn quyền lực nhất Hollywood.

Tin đồn tình bạn rạn nứt

Từ năm 2009, hai gia đình bắt đầu ít xuất hiện trước công chúng. Thời điểm đó, Beckham sang Italy thi đấu, còn Tom Cruise bận rộn với các dự án điện ảnh lớn. Khoảng cách địa lý cùng lịch trình dày đặc được xem là nguyên nhân khiến họ dần ít gặp nhau hơn.

Năm 2011, Beckham và Cruise từng tái ngộ tại trận đấu của đội bóng rổ Lakers. Dù vẫn trò chuyện thân thiện, nhưng sự gắn bó như trước không còn được nhìn thấy.

Hai cặp đôi tại tiệc hậu Oscar năm 2012.

Lần cuối cùng hai gia đình xuất hiện chung trong sự kiện lớn là tại tiệc hậu Oscar năm 2012. Sau đó, công chúng gần như không còn chứng kiến những khoảnh khắc thân thiết giữa họ.

Trong nhiều năm, truyền thông Mỹ liên tục đưa ra các giả thuyết lý giải sự xa cách này. Một trong những đồn đoán phổ biến nhất liên quan tới Scientology - tổ chức tôn giáo mà Tom Cruise gắn bó từ nhiều năm nay.

Từng có những nguồn tin cho rằng Cruise muốn giới thiệu Scientology với gia đình Beckham, khiến Victoria Beckham cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, cả Tom Cruise lẫn gia đình Beckham chưa bao giờ xác nhận những thông tin này.

Chính vợ chồng Beckham cũng từng lên tiếng phủ nhận các tin đồn cho rằng họ có ý định gia nhập Scientology.

Tom Cruise xuất hiện trong ngày trọng đại của David Beckham

Dù nhiều năm không còn xuất hiện cùng nhau thường xuyên, nhưng sự xuất hiện của Tom Cruise tại lễ vinh danh David Beckham cho thấy mối quan hệ giữa hai ngôi sao có thể không lạnh nhạt như những đồn đoán trước đây.

Trong bài phát biểu, tài tử Hollywood gọi cuộc đời Beckham là "câu chuyện Hollywood thực sự", đồng thời ca ngợi sự chăm chỉ, tận tâm và những đóng góp của cựu danh thủ đối với thể thao thế giới.

Đáp lại, Beckham cũng dành những lời trân trọng cho Tom Cruise. Anh gọi nam diễn viên là "người bạn" và là một trong những ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất thời đại.

Tom Cruise dành nhiều lời cho bạn thân tại lễ vinh danh.

Sự xuất hiện của Tom Cruise tại sự kiện này cho thấy giữa họ vẫn tồn tại tình bạn thân thiết, bất chấp những đồn đoán kéo dài suốt nhiều năm.

Hiện nay, David Beckham dành phần lớn thời gian tại Mỹ để điều hành câu lạc bộ bóng đá Inter Miami với vai trò Chủ tịch kiêm đồng sở hữu. Nhờ thành công của đội bóng, anh có cơ hội kết nối với hàng loạt ngôi sao hàng đầu Hollywood và làng giải trí quốc tế.

Trong khi đó, Tom Cruise vẫn là một trong những ngôi sao điện ảnh quyền lực, liên tục bận rộn với các dự án phim bom tấn.