Xuất bản ngày 20/04/2026 08:54 AM
Cập nhật lúc 09:42 AM ngày 20/04/2026

Tin xe tuần qua: Mercedes C-Class lộ màn hình 'khủng'

Rolls-Royce điện giá hơn 250 tỷ gây chú ý, Mercedes C-Class thuần điện lộ nội thất với màn hình lớn... là một số tin xe đáng chú ý tuần qua.

Tuần qua, sự xuất hiện của mẫu Rolls-Royce thuần điện có giá hơn 250 tỷ đồng cho thấy xu hướng điện hóa đang mở rộng mạnh mẽ, không chỉ ở nhóm xe phổ thông mà cả phân khúc siêu sang.

Trong khi đó, thị trường Việt Nam tiếp tục sôi động với sự góp mặt của Wuling Macaron - mẫu xe điện mini giá từ 249 triệu đồng, hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị. Mercedes-Benz cũng hé lộ nội thất C-Class thuần điện với thiết kế màn hình lớn, tập trung vào trải nghiệm số hóa.

