Taxi Lavi chuyển đổi toàn bộ sang xe điện VinFast - tham gia mạng lưới Xanh GSM

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ý Nghĩa (Taxi Lavi) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc thay thế toàn bộ dàn xe Taxi Lavi hiện hữu bằng 2.000 ô tô điện VinFast, đồng thời chuyển đổi mô hình hoạt động truyền thống sang nền tảng công nghệ vận tải xanh do GSM tư vấn và hỗ trợ.

Ông Trần Lê Phương - Phó Tổng Giám đốc GSM toàn cầu (bên trái) cùng ông Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ý Nghĩa tại lễ ký kết hợp tác.

Theo thỏa thuận hợp tác, Taxi Lavi sẽ đầu tư và đưa vào vận hành 2.000 xe ô tô điện VinFast, bao gồm các dòng Minio Green, Herio Green, VF 5, Limo Green và EC Van.

Lộ trình triển khai dự kiến được thực hiện tại các thị trường trọng điểm như TP.HCM, Cần Thơ, Khánh Hòa và Đà Nẵng, hướng tới thay thế toàn bộ đội xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng phương tiện điện.

Song song với việc chuyển đổi phương tiện, các bên sẽ phối hợp xây dựng hệ sinh thái vận hành đồng bộ, bao gồm hạ tầng sạc do V-Green phát triển và hệ thống xưởng dịch vụ chuyên biệt, nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác và nền tảng vận hành ổn định cho đội xe quy mô lớn.

Thỏa thuận được ký kết và triển khai trong bối cảnh ngành vận tải Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi xanh mạnh mẽ, với yêu cầu ngày càng cao về giảm phát thải và tối ưu chi phí vận hành. Việc kết hợp giữa phương tiện điện VinFast, hạ tầng sạc nhanh V-Green và nền tảng vận hành Green SM góp phần hình thành mô hình vận tải thuần điện đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và tài xế chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường theo lộ trình rõ ràng.

Toàn bộ quá trình chuyển đổi sang đội xe thuần điện của Taxi Lavi sẽ được GSM đồng hành, tư vấn và hỗ trợ triển khai, đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra trơn tru và nâng cao hiệu quả vận hành.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ý Nghĩa - cho biết: “Lễ ký kết hôm nay đánh dấu bước triển khai cụ thể trong lộ trình điện hóa toàn bộ đội xe của chúng tôi. Thông qua đó, doanh nghiệp hướng tới xây dựng một mô hình vận tải vận hành hiệu quả, bền vững, đồng thời đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tài xế và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng”.

Ông Trần Lê Phương - Phó Tổng Giám đốc GSM toàn cầu - chia sẻ: “Di chuyển xanh không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành trong dài hạn. GSM sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác để đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ và chất lượng vận hành đồng bộ tại các thị trường”.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, các bên đặt mục tiêu từng bước hoàn thiện mô hình vận tải thuần điện quy mô lớn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực giao thông, hướng tới xây dựng hệ sinh thái di chuyển bền vững tại Việt Nam.

Hiện nay, ngoài đội xe cơ hữu vận hành dưới thương hiệu Green SM, GSM cũng đồng hành và hỗ trợ gần 100 doanh nghiệp vận tải và 11 hãng xe buýt trên cả nước chuyển đổi sang xe điện nhằm thúc đẩy quá trình xanh hóa giao thông tại Việt Nam.