Mustang Mach-E hạ còn 1,699 tỷ, Ford mở rộng cuộc chơi xe điện

Từ ngày 1/4/2026, Ford Việt Nam áp dụng mức giá bán lẻ mới cho mẫu xe Mustang Mach-E là 1.699.000.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). So với mức giá niêm yết cũ là 2.599.000.000 đồng tại thời điểm ra mắt, giá xe giảm trực tiếp 900.000.000 đồng, tương đương mức giảm 34,6%.

Ford Mustang Mach-E giảm giá niêm yết còn 1.699.000.000 đồng từ tháng 4/2026.

Cùng với việc thay đổi giá bán, hãng xe công bố các quyền lợi đi kèm cho người mua xe. Về hạ tầng sạc, khách hàng được tặng thiết bị sạc tiêu chuẩn lắp đặt tại nhà (thiết bị sạc treo tường) và miễn phí chi phí sạc pin trong vòng 5 năm.

Hệ thống trạm sạc công cộng VETC được kết nối đồng bộ giúp người dùng Mach-E sạc pin trên toàn quốc.

Thông qua việc hợp tác với đối tác VETC, chủ xe có thể sử dụng hệ thống hơn 350 trạm sạc công cộng trên toàn quốc với cơ chế thanh toán tự động và đối soát tài chính trực tuyến.

Về dịch vụ hậu mãi, Ford triển khai hệ thống sạc khẩn cấp di động 24/7 tại khu vực Hà Nội và TP.HCM trong suốt 3 năm bảo hành. Dịch vụ này hỗ trợ nạp khoảng 20% dung lượng pin trong vòng 40 phút tại hiện trường đối với các xe hết năng lượng giữa đường.

Ngoài ra, người dùng được sử dụng miễn phí dịch vụ nhận và giao xe tận nơi từ hệ thống đại lý trên toàn quốc để hỗ trợ nhu cầu sạc pin hoặc bảo trì.

Không gian nội thất của Mustang Mach-E với màn hình trung tâm cỡ lớn.

Mustang Mach-E được thiết kế theo cấu trúc xe thể thao đa dụng (SUV) với hai khoang chứa đồ riêng biệt. Do không sử dụng động cơ đốt trong đặt phía trước, xe tận dụng không gian này để tạo thêm một khoang hành lý phụ, cho phép người dùng tách biệt các loại đồ dùng ám mùi hoặc đồ ướt với khoang nội thất chính.

Xe được trang bị các hệ thống hỗ trợ (ADAS) thuộc gói công nghệ Ford Co-Pilot360 và hệ thống phanh hiệu suất cao. Việc điều chỉnh giá bán và mở rộng các giải pháp sạc là nỗ lực nhằm tháo gỡ các rào cản về chi phí và hạ tầng cho người dùng xe điện tại Việt Nam.