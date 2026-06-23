Tin thế giới nổi bật trong ngày 23/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 23/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Ukraine phát cảnh báo không kích sau loạt cuộc tấn công mới; Iran bác thông tin cho phép thanh sát viên hạt nhân hoạt động trở lại; vụ cháy nghiêm trọng tại trung tâm luyện thi ở Ấn Độ; nắng nóng cực đoan bao trùm châu Âu và Mỹ; cùng diễn biến mới của siêu bão Mekkhala tại Philippines.

Ukraine phát cảnh báo không kích

Thủ đô Kiev của Ukraine ban hành cảnh báo không kích và yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn sau các đợt tập kích mới trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang.

Nga - Ukraine đang mở rộng các cuộc tấn công. (Ảnh: Reuters)

Ngoài Kiev, nhiều khu vực khác của Ukraine cũng ghi nhận các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Giới chức địa phương cho biết thương vong và thiệt hại về hạ tầng tiếp tục gia tăng.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng không có lý do chính đáng cho cuộc xung đột kéo dài, đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ tăng cường năng lực đáp trả và mở rộng khả năng tấn công tầm xa. Trong khi đó, căng thẳng tiếp tục lan rộng sau khi Kiev đưa ra cảnh báo liên quan đến các hoạt động hỗ trợ máy bay không người lái từ lãnh thổ Belarus.

Iran bác tuyên bố cho phép thanh sát hạt nhân

Iran bác bỏ tuyên bố từ phía Mỹ cho rằng Tehran đã đồng ý cho phép thanh sát viên của cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc quay trở lại nước này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định mọi hoạt động với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ tiếp tục được thực hiện theo các nghĩa vụ hiện hành và quy định nội bộ của Iran. Truyền thông Iran cũng cho biết không có thỏa thuận nào đạt được liên quan tới việc đình chỉ trừng phạt để đổi lấy mở lại eo biển Hormuz hoặc chấp nhận cơ chế thanh sát mới.

Động thái này diễn ra sau vòng đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ, trong bối cảnh hai bên tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề an ninh và hạt nhân.

Cháy trung tâm luyện thi ở Ấn Độ

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm luyện thi ở thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: ANI)

Theo giới chức địa phương, đám cháy kéo dài hơn một giờ trước khi được khống chế. Nhiều học sinh mắc kẹt bên trong tòa nhà và phải tìm cách thoát thân khẩn cấp.

Chính quyền bang đã thành lập tổ điều tra đặc biệt để xác định nguyên nhân vụ việc, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan đến công tác quản lý và vận hành cơ sở. Lãnh đạo Ấn Độ cũng công bố các gói hỗ trợ dành cho gia đình các nạn nhân và những người bị thương.

Nắng nóng cực đoan bao trùm châu Âu và Mỹ

Đợt nắng nóng kéo dài tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống và hoạt động kinh tế - xã hội tại nhiều quốc gia châu Âu cũng như một số khu vực của Mỹ. Các chuyên gia khí hậu nhận định hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu.

(Ảnh: Reuters)

Tại Pháp, hàng chục địa phương được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ do nền nhiệt vượt ngưỡng nguy hiểm, trong khi nhiều trường học phải điều chỉnh hoạt động. Nắng nóng cũng gây áp lực lên hệ thống y tế, giao thông và buộc nhiều sự kiện ngoài trời phải tạm hoãn. Tại Mỹ, thành phố New York triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ lực lượng lao động làm việc ngoài trời trước nguy cơ kiệt sức và các vấn đề sức khỏe liên quan đến nhiệt độ cao.

Siêu bão Mekkhala mạnh lên

Cơ quan Khí tượng Philippines cho biết bão Mekkhala đã mạnh lên thành siêu bão và tiếp tục duy trì cường độ mạnh khi di chuyển trên khu vực phía đông nước này. Theo dự báo, siêu bão có thể tiếp tục duy trì sức mạnh trong ngắn hạn trước khi suy yếu dần và hiện chưa có dấu hiệu ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền Philippines.

Cơ quan khí tượng đồng thời theo dõi thêm một vùng áp thấp nhiệt đới mới ngoài khu vực, song đánh giá nguy cơ tác động trực tiếp vẫn ở mức thấp. Giới chức Philippines tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và khuyến cáo người dân chủ động các phương án ứng phó.