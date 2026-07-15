Tin nóng thế giới hôm nay ngày 15/7: Mỹ có thể áp thuế 500% một số nước

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 15/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm việc Mỹ mở đợt không kích Iran đêm thứ tư liên tiếp và tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với các tàu liên quan đến Tehran; chính quyền Tổng thống Donald Trump ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa từ các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga; Hạ viện Mỹ thông qua dự luật thiết lập giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày vĩnh viễn; trong khi Ukraine tăng tốc triển khai robot mặt đất để thay thế binh sĩ trong nhiều nhiệm vụ trên chiến trường.

Mỹ tiếp tục không kích Iran, tái áp đặt phong tỏa hải quân

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã mở đợt không kích thứ tư liên tiếp nhằm vào Iran, với mục tiêu làm suy giảm năng lực tấn công tàu thương mại của Tehran tại eo biển Hormuz.

(Ảnh minh hoạ)

Chiến dịch diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump hủy kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua Hormuz và thay bằng các thỏa thuận thương mại, đầu tư với các nước vùng Vịnh. Tuy nhiên, Washington đồng thời tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với các tàu đến, rời cảng Iran hoặc vận chuyển hàng hóa liên quan đến Tehran.

Iran cáo buộc động thái này phá vỡ thỏa thuận tạm ngừng xung đột nhằm tạo điều kiện cho đàm phán hòa bình. Trước đó, Mỹ đã không kích nhiều mục tiêu tại đảo Qeshm, Bushehr và khu vực gần biên giới Iraq - Kuwait. Đáp trả, Iran tấn công hai tàu tại eo biển Hormuz khiến hai thủy thủ thiệt mạng, đồng thời phóng tên lửa và máy bay không người lái vào một tàu hải quân Kuwait làm bốn người bị thương. Một tàu chở dầu của Na Uy cũng bị hư hại ngoài khơi Oman do một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang, Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ không bao giờ được mở lại thông qua xung đột hay các hành động gây hấn. Quân đội nước này tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lợi của Iran tại tuyến hàng hải chiến lược đến “hơi thở cuối cùng”.

Ông Trump ủng hộ dự luật có thể áp thuế 500% với đối tác mua năng lượng Nga

Chính quyền Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu ủng hộ dự luật trừng phạt Nga do hai thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Richard Blumenthal bảo trợ.

Theo dự luật, Tổng thống Mỹ có thể áp thuế thứ cấp lên tới 500% đối với hàng hóa từ các quốc gia vẫn tiếp tục mua dầu, khí đốt hoặc uranium của Nga nếu Moskva không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Ấn Độ và Trung Quốc được xem là những nước chịu tác động lớn nhất nếu dự luật được thông qua. Trước khi qua đời, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nhiều lần khẳng định mục tiêu của dự luật là cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Nga để gia tăng sức ép lên Moskva.

Một số chuyên gia nhận định nếu mức thuế này được áp dụng, tăng trưởng GDP của Ấn Độ có thể giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm, trong khi các ngành xuất khẩu chủ lực sang Mỹ như dược phẩm, dệt may và dịch vụ công nghệ thông tin sẽ chịu tác động đáng kể. Tuy nhiên, dự luật cũng vấp phải phản đối từ một số nghị sĩ Mỹ vì lo ngại gây xáo trộn thương mại toàn cầu.

(Ảnh minh hoạ)

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật duy trì giờ mùa hè quanh năm

Hạ viện Mỹ ngày 14/7 thông qua dự luật thiết lập quy chế giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (daylight saving time) vĩnh viễn với tỷ lệ 308 phiếu thuận và 117 phiếu chống.

Tổng thống Trump bày tỏ ủng hộ dự luật, cho rằng việc chấm dứt điều chỉnh đồng hồ hai lần mỗi năm sẽ giúp tiết kiệm hàng trăm triệu USD và giảm phiền hà cho người dân.

Dự luật do Hạ nghị sĩ Vern Buchanan đề xuất sẽ tiếp tục được chuyển lên Thượng viện xem xét. Nếu được thông qua và Tổng thống ký ban hành, giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày sẽ trở thành giờ chuẩn vĩnh viễn trên toàn nước Mỹ.

Ukraine tăng tốc triển khai robot mặt đất trên chiến trường

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục đẩy mạnh sử dụng robot mặt đất nhằm giảm thương vong cho binh sĩ. Ban đầu chỉ thực hiện nhiệm vụ vận chuyển đạn dược và tiếp tế, các robot hiện được giao nhiều nhiệm vụ như sơ tán thương binh, rải mìn, kéo phương tiện hỏng, bảo vệ chiến hào và trực tiếp tham gia tác chiến.

Theo quân đội Ukraine, robot mặt đất đã giúp giành một số vị trí của Nga mà không cần đưa binh sĩ trực tiếp xung trận. Một số mẫu còn được trang bị súng máy hoặc súng phun lửa, có khả năng áp sát chiến hào, khống chế đối phương và hộ tống tù binh.

Hiện khoảng 80% nhiệm vụ hậu cần của một số đơn vị Ukraine đã được robot đảm nhận. Trong một nhiệm vụ gần đây, robot của Lữ đoàn K-2 đã vượt hơn 4 km qua khu vực do Nga kiểm soát để đưa một binh sĩ bị cụt chân do trúng mìn trở về an toàn.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất khoảng 50.000 robot mặt đất trong năm 2026, coi đây là giải pháp quan trọng để bù đắp thiếu hụt nhân lực và thích ứng với hình thái chiến tranh hiện đại. Theo giới quân sự nước này, chiến trường Ukraine đang trở thành nơi thử nghiệm các công nghệ tác chiến tự động, trong đó robot mặt đất được kỳ vọng sẽ ngày càng thay thế con người ở những nhiệm vụ nguy hiểm nhất.