Tiền Phong Marathon: Hoàng Nguyên Thanh vô địch, Nguyễn Thị Oanh nối dài kỷ lục

Sáng 29/3, Giải Vô địch quốc gia Marathon 2026 (Tiền Phong Marathon) diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hoà với sự góp mặt của hơn 15 nghìn vận động viên. Hoàng Nguyên Thanh bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung marathon với thành tích 2 giờ 22 phút 19 giây.

Đây là lần thứ 7 liên tiếp vận động viên marathon số 1 Việt Nam giành chức vô địch quốc gia. Chiến thắng này đồng thời cũng được tính là huy chương vàng của Đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Hoàng Nguyên Thanh cũng đang giữ kỷ lục quốc gia trên đường chạy 42 km (2 giờ 18 phút 43 giây).

Hoàng Nguyên Thanh thiết lập nhịp chạy quen thuộc, đều, chắc và đầy tính toán. Phạm Ngọc Phan dẫn trước ở nhiều km đầu nhưng kỷ lục gia marathon Việt Nam cho thấy sức bền và kinh nghiệm vượt trội. Sau khoảng nửa chặng đường, Hoàng Nguyên Thanh bắt đẩu tăng tốc và bỏ xa các đối thủ.

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 7 vô địch marathon quốc gia nhưng đây chưa phải kỷ lục thống trị danh hiệu trong lịch sử giải đấu. Số lần về nhất của anh vẫn kém Nguyễn Thị Oanh. Cũng tại Tiền Phong Marathon 2026, biểu tượng của điền kinh Việt Nam ở đấu trường SEA Games về nhất ở cự ly 5 km, đánh dấu lần thứ 10 được vinh danh.

Thành tích của Nguyễn Thị Oanh là 16 phút 26 giây (theo cảm biến), nhanh hơn 1 giây so với kết quả thi đấu của cô tại SEA Games 33 cuối năm ngoái. Về nhì ở nội dung này là Bùi Thị Thu Hà (17 phút 11 giây). Nguyễn Thu Quyên, Lưu Thị Thu và Nguyễn Khánh Linh lần lượt xếp sau.

Trong khi đó, ở nội dung marathon nữ, người về nhất là Phạm Thị Hồng Lệ. Á quân là Hoàng Thị Ngọc Hoa - người từng lập kỷ lục quốc gia năm 2024 và giành huy chương đồng SEA Games năm 2022.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 gắn với kỷ niệm một số ngày lễ, sự kiện lớn: Kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); Kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam; Kỷ niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma…

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 cũng hướng tới chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 – 2/4/2026); 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).