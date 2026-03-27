Bộ trưởng VHTT&DL: Thể thao là cấu phần quan trọng của kinh tế dịch vụ hiện đại

Sáng 27/3 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 (Viet Nam Sports Economy Summit 2026 - VSES 2026) diễn ra tại Khách sạn Melia Hà Nội. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam chỉ đạo, phối hợp tổ chức bởi Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam và Vietcontent.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóá Thế thao và Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh thể thao không chỉ là lĩnh vực thi đấu để mang về vinh quang cho Tổ quốc, đại diện cho sức mạnh và ý chí của dân tộc mà còn có giá trị kinh tế. Bộ trưởng đặt vấn đề thể thao Việt Nam phải xác định được nhiệm vụ của toàn ngành trong việc đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số của đất nước.

"Làm gì để thể thao là cấu phần quan trọng của nền kinh tế? Từ góc độ dịch vụ hiện đại là cách tiếp cận mới hoàn toàn, thể thao là một cấu phần quan trọng trong nền kinh tế dịch vụ hiện đại. Vậy thể thao Việt Nam phải đứng ở đâu và làm gì để lại đóng góp vào khẩu phần kinh tế này?", ông Nguyễn Văn Hùng phát biểu.

Bộ trưởng nhấn mạnh thể thao Việt Nam cần giải bài toán làm thế nào để có được hệ sinh thái kinh tế - thể thao đồng bộ. Các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo hệ sinh thái này, bắt đầu từ các hoạt động tưởng chừng đơn lẻ nhưng nằm trong chỉnh thể thống nhất, ví dụ như đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Văn hóá Thế thao và Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026.

Với những vấn đề được đặt ra như trên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh kỳ vọng diễn đàn sẽ giúp chuyển từ nhận thức sang hành động, góp phần kiến tạo nền thể thao Việt Nam phát triển toàn diện, vừa mạnh về thành tích, vừa tạo ra giá trị kinh tế và văn hóa bền vững.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của diễn đàn là lần đầu tiên công bố Báo cáo Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026. Báo cáo này cung cấp cái nhìn tổng quan về quy mô, cấu trúc, động lực tăng trưởng cũng như các mô hình phát triển của ngành thể thao trong nước. Đây được xem là nền tảng dữ liệu quan trọng, giúp chuyển các thảo luận từ góc nhìn khái quát sang các vấn đề cụ thể hơn về thị trường, đầu tư và chiến lược phát triển ngành.

Ngay sau phần công bố báo cáo, diễn đàn tiếp tục với 5 phiên thảo luận chuyên đề, xoay quanh các nội dung lớn. Trong đó, phiên đầu tiên tập trung vào góc nhìn toàn cầu, phân tích cách thể thao trở thành một ngành kinh tế. Phiên thứ hai trình bày kinh nghiệm phát triển kinh tế thể thao từ mô hình của Hàn Quốc - một trong những quốc gia thành công trong việc thương mại hóa thể thao.

Các phiên tiếp theo đi sâu vào thị trường, đầu tư và mô hình doanh thu trong thể thao, kinh nghiệm tổ chức sự kiện thể thao từ quốc tế cũng như chính sách và chiến lược. Diễn đàn đồng thời hướng tới lời giải cho “10 vấn đề cốt lõi” của kinh tế thể thao Việt Nam, từ khả năng hình thành một ngành kinh tế đúng nghĩa, mô hình vận hành doanh nghiệp cho các CLB, đến dư địa khai thác bản quyền truyền thông.

Nếu các kỳ Diễn đàn năm 2023 và 2024 chủ yếu đặt nền móng về nhận thức cho kinh tế thể thao, thì VSES 2026 được xem là bước chuyển mình rõ nét, với cách tiếp cận sâu và thực tiễn hơn, tập trung trực tiếp vào dữ liệu, tiềm năng thị trường cùng những điều kiện then chốt để thúc đẩy lĩnh vực này phát triển bền vững tại Việt Nam.

Trong nhiều năm, thể thao Việt Nam chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ thành tích thi đấu và phong trào quần chúng. Tuy nhiên, theo xu hướng toàn cầu, thể thao ngày càng trở thành một ngành kinh tế có quy mô lớn, gắn với nhiều lĩnh vực như truyền thông, du lịch, tài trợ, tổ chức sự kiện, tiêu dùng và công nghệ.

Tại Việt Nam, dù thị trường còn trong giai đoạn hình thành, những nền tảng cho một hệ sinh thái kinh tế thể thao đang dần rõ nét. Trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, những thảo luận tại VSES 2026 mang lại giá trị thực tiễn cho cả lĩnh vực thể thao lẫn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và truyền thông.

Sự kiện quy tụ khoảng 300 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, tô chức thể thao, doanh nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp tài trợ, giới chuyên gia, nhà nghiên cứu và các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước.